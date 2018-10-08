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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7783778477857786
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:07

Re: Приватбанк

  pavel159 написав:При этом они считают событием даже перевыпуск карты по окончании срока действия. Затрудняюсь сказать, сколько перевыпусков карт было у меня в этом году, но уверен, что не больше 6. По программе показать эти перевыпуски менеджер отказался. Бесплатно перевыпустить КДВ грн. также отказался. Предложен единственный вариант - выпуск карты за 150 гривен,


обычный развод клиента на платную карту для бонуса ... это из серии когда выдают новую рассказыывают что по нец надо сегодня 200 гр.н портратить иначе она щаблокируется)
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:08

  Долярчик написав:... а для форумчан, які на цій гілці "не живуть" можна це все(вищенаписане) перекласти для простих пересічних?


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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:12

  pavel159 написав:Есть ли обходные пути? Нужна самая обычная КДВ грн.
А выпустить карту на доверенное лицо тоже не даёт?
К одному счету или всего можно выпустить 3 таких карты.

Если система даст такую возможность, то нужен будет номер телефона клиента Привата (можно получить карту без его присутствия, но установка ПИН исключительно с его финансовым номером).

  Квесторе_поверніться написав:Пущає замовити безкоштовно з патріотичним дизайном.
Безкоштовна патріотка виключно Уні. За КдВ треба платити.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:15

Re: Приватбанк

  MASolomko написав:Безкоштовна патріотка виключно Уні. За КдВ треба платити.

Замовилась безкоштовно саме КДВ.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:26

Re: Приватбанк

Квесторе_поверніться, зайшов — перевірив. Уже так, дає замовити.

Мені дає замовити патріотки миттєвого випуску, як Уні, так і КдВ. Безкоштовних з чипом ніяких немає...
MASolomko
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