Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 жов, 2018 17:07
pavel159 написав:
При этом они считают событием даже перевыпуск карты по окончании срока действия. Затрудняюсь сказать, сколько перевыпусков карт было у меня в этом году, но уверен, что не больше 6. По программе показать эти перевыпуски менеджер отказался. Бесплатно перевыпустить КДВ грн. также отказался. Предложен единственный вариант - выпуск карты за 150 гривен,
обычный развод клиента на платную карту для бонуса ... это из серии когда выдают новую рассказыывают что по нец надо сегодня 200 гр.н портратить иначе она щаблокируется)
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Додано: Пон 08 жов, 2018 17:08
Долярчик написав:
... а для форумчан, які на цій гілці "не живуть" можна це все(вищенаписане) перекласти для простих пересічних?
https://www.youtube.com/watch?v=Am03kYAx030
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Додано: Пон 08 жов, 2018 17:12
pavel159 написав:
Есть ли обходные пути? Нужна самая обычная КДВ грн.
А выпустить карту на доверенное лицо тоже не даёт?
К одному счету или всего можно выпустить 3 таких карты.
Если система даст такую возможность, то нужен будет номер телефона клиента Привата (можно получить карту без его присутствия, но установка ПИН исключительно с его финансовым номером).
Квесторе_поверніться написав:
Пущає замовити безкоштовно з патріотичним дизайном.
Безкоштовна патріотка виключно Уні. За КдВ треба платити.
MASolomko
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Додано: Пон 08 жов, 2018 17:15
MASolomko написав:
Безкоштовна патріотка виключно Уні. За КдВ треба платити.
Замовилась безкоштовно саме КДВ.
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 08 жов, 2018 17:26
Квесторе_поверніться, зайшов — перевірив. Уже так, дає замовити.
Мені дає замовити патріотки миттєвого випуску, як Уні, так і КдВ. Безкоштовних з чипом ніяких немає...
MASolomko
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Додано: Пон 08 жов, 2018 20:13
Intento Зверніть увагу на вибрану категорію, дизайн (правий нижній куток на моєму скріні).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Пон 08 жов, 2018 20:45
Подскажите, как пополнять карту чтобы в выписке явно было указано что деньги внесены владельцем карты/счета? Через терминалы вроде ж не пишет кто внес?
bmwbmw
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Додано: Пон 08 жов, 2018 20:48
Квесторе_поверніться написав:
Дурня в заголовку. Нормально банка фунциклює. Зарезервована. Ліквідності хватає.
В чомусь приват навіть лідер:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Пон 08 жов, 2018 21:09
klug написав:
Зверніть увагу на вибрану категорію
О, спасибо. Так спрятали среди своей картиночной мишуры, что даже после Вашего указания глаза не сразу нашли заветный переключатель.
Intento
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