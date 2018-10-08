RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7785778677877788>
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:34

Re: Приватбанк

Щойно дзвонили з Привату, питали, чому я більше 60 днів не використовував свою "Універсалку". Коли я сказав, що Приват став банком для пенсіонерів, такий собі Ощадбанк v.2 - образились...
Bambula
 
Повідомлень: 266
З нами з: 19.09.12
Подякував: 181 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:23

Re: Приватбанк

Ставки по депозитам Приват думает повышать? Укргаз и Укрэксим уже дотянули до 17%
Hennady
 
Повідомлень: 76
З нами з: 02.11.08
Подякував: 16 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:32

  Hennady написав:Ставки по депозитам Приват думает повышать? Укргаз и Укрэксим уже дотянули до 17%
Похоже,что им вообще не нужны деньги https://finclub.net/news/privatbank-ozh ... zitov.html
bub-har
 
Повідомлень: 1332
З нами з: 13.07.16
Подякував: 460 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:45

  bub-har написав:
  Hennady написав:Ставки по депозитам Приват думает повышать? Укргаз и Укрэксим уже дотянули до 17%
Похоже,что им вообще не нужны деньги https://finclub.net/news/privatbank-ozh ... zitov.html


Если они хотят перестать быть такими большими как сейчас, то зачем им повышать ставки?
Только если отток будет лавинообразный тогда начнут что-то думать.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2230
З нами з: 24.06.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:46

  bub-har написав:
  Hennady написав:Ставки по депозитам Приват думает повышать? Укргаз и Укрэксим уже дотянули до 17%
Похоже,что им вообще не нужны деньги https://finclub.net/news/privatbank-ozh ... zitov.html

Гривня трішки потрібна для пітримки пасивів.
А валюта абсолютно без потреби. Вже й ставки зменшили до ганебних а народ дуже кволо забирає. Ше будуть зменшувати...мабуть щоб вже хоч 1 млд валюти винесли з банки. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25660
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:48

  Aps написав:
  bub-har написав:
  Hennady написав:Ставки по депозитам Приват думает повышать? Укргаз и Укрэксим уже дотянули до 17%
Похоже,что им вообще не нужны деньги https://finclub.net/news/privatbank-ozh ... zitov.html


Если они хотят перестать быть такими большими как сейчас, то зачем им повышать ставки?
Только если отток будет лавинообразный тогда начнут что-то думать.

вчера был в отделении - не протолкнуться
Stringer
 
Повідомлень: 8047
З нами з: 23.01.13
Подякував: 230 раз.
Подякували: 1104 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:57

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Гривня трішки потрібна для пітримки пасивів.
Что-то не видно,что им деньги нужны! Та и в той статье написано " Валюта уходит, а в гривне за два года банк прирос на 34 млрд грн т.е в банк всё равно несут гришу!
bub-har
 
Повідомлень: 1332
З нами з: 13.07.16
Подякував: 460 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 16:05

bub-har
Потому что люди в основной своей массе весьма недалёки, скажем так...
Vorlon
 
Повідомлень: 6006
З нами з: 14.06.13
Подякував: 334 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 16:31

ситуация с "конченой" картой

https://www.youtube.com/watch?v=-3CLQRDgWHI
морда
 
Повідомлень: 789
З нами з: 04.10.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 16:39

  Vorlon написав:bub-har
Потому что люди в основной своей массе весьма недалёки, скажем так...
Есть люди,которые привыкли к банку и он им подходит! Например меня банк ниразу не кинул и брату поднял кредитный лимит с 40к до 70к и он очень доволен и мне нравится Приват несмотря на его низкие ставки,но зимой наполовину выйду!
bub-har
 
Повідомлень: 1332
З нами з: 13.07.16
Подякував: 460 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7785778677877788>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Hella, makor06, Marica, Stringer, Vorlon, yuraes, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62032)
09.10.2018 18:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.