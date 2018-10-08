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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 жов, 2018 10:34
Re: Приватбанк
Щойно дзвонили з Привату, питали, чому я більше 60 днів не використовував свою "Універсалку". Коли я сказав, що Приват став банком для пенсіонерів, такий собі Ощадбанк v.2 - образились...
Додано: Вів 09 жов, 2018 15:23
Re: Приватбанк
Ставки по депозитам Приват думает повышать? Укргаз и Укрэксим уже дотянули до 17%
Додано: Вів 09 жов, 2018 15:32
Похоже,что им вообще не нужны деньги
Додано: Вів 09 жов, 2018 15:45
Если они хотят перестать быть такими большими как сейчас, то зачем им повышать ставки?
Только если отток будет лавинообразный тогда начнут что-то думать.
Додано: Вів 09 жов, 2018 15:46
Гривня трішки потрібна для пітримки пасивів.
А валюта абсолютно без потреби. Вже й ставки зменшили до ганебних а народ дуже кволо забирає. Ше будуть зменшувати...мабуть щоб вже хоч 1 млд валюти винесли з банки.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 15:48
вчера был в отделении - не протолкнуться
Додано: Вів 09 жов, 2018 15:57
Re: Приватбанк
Додано: Вів 09 жов, 2018 16:05
bub-har
Потому что люди в основной своей массе весьма недалёки, скажем так...
Додано: Вів 09 жов, 2018 16:31
ситуация с "конченой" картой
Додано: Вів 09 жов, 2018 16:39
Есть люди,которые привыкли к банку и он им подходит! Например меня банк ниразу не кинул и брату поднял кредитный лимит с 40к до 70к и он очень доволен и мне нравится Приват несмотря на его низкие ставки,но зимой наполовину выйду!
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