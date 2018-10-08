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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 жов, 2018 16:52
морда написав:
https://www.youtube.com/watch?v=-3CLQRDgWHI
Это чудак сделавший знаменитое видео с покупкой дюжины огромных куриных яиц в американском гипермаркете за - в пересчете - 16 гривен. Ему отомстили Бахматюк с агрохолдингом Авангард )))
А если серьезно какой-то сюрреализм, дебетовая карточка, да еще просроченная, жесть какая-то.
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freeze
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Додано: Вів 09 жов, 2018 17:08
Даже в этой ветке давно уже писали, что проходят покупки по просроченной карте. Речь была об украинских магазинах.
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 09 жов, 2018 17:17
Stringer написав:
вчера был в отделении - не протолкнуться
На вхід чи на вихід?
freeze написав: морда написав:
https://www.youtube.com/watch?v=-3CLQRDgWHI
Это чудак сделавший знаменитое видео с покупкой дюжины огромных куриных яиц в американском гипермаркете за - в пересчете - 16 гривен. Ему отомстили Бахматюк с агрохолдингом Авангард )))
А если серьезно какой-то сюрреализм, дебетовая карточка, да еще просроченная, жесть какая-то.
Враховуючи, що картка чіпована і фізично знаходилася вдома, та ще й у овер загнали, то дуже схоже на МОТО трансакцію. Одне цікаво, чи дозволяють правила проводити МОТО по простроченій картці (інтуїтивно - не мали б, але все ж...)
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 09 жов, 2018 17:24
klug та везде - на входе, на выходе, возле банкоматов и тумб, в кассах и у экономистов, та даже в вип зале все три комнаты были заняты, пришлось ждать пока мне перевыпущенные карты отдадут...
может дустом надо?
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Stringer
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Додано: Вів 09 жов, 2018 17:41
Вкладчик1234 написав:
Даже в этой ветке давно уже писали, что проходят покупки по просроченной
карте. Речь была об украинских магазинах.
операции по просроченным картам? как это?
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mephala
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Додано: Вів 09 жов, 2018 17:45
bub-har написав:
Есть люди,которые привыкли к банку и он им подходит!
Большинство просто не догадываются? что может быть лучше? А то? что там кредитный лимит брату подняли? - не особо и важно? Предпочитаю лимиты в более интересных банках? Кроме (возможно) ОЧ ничего интересного в примате нет?
P?S? Не обращайте внимания на мои знаки вопроса - у меня вдруг резко сломались на клавиатуре кнопки с точкой, запятой и восклицательным знаком? Думаю? это совершенно не важно?
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Vorlon
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Додано: Вів 09 жов, 2018 17:52
mephala написав: Вкладчик1234 написав:
Даже в этой ветке давно уже писали, что проходят покупки по просроченной
карте. Речь была об украинских магазинах.
операции по просроченным картам? как это?
Кто-то писал, что хотел поменять карту и забыл. По привычке оплачивал просроченной картой, оплата проходила
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 09 жов, 2018 17:54
Vorlon
точку с запятой можно можно поставить на цифровой клавиатуре. ну или накрайняк через кодировку.
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mephala
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Додано: Вів 09 жов, 2018 18:02
звонили с телефона 0567976010 представились приват банком! спрашивали за что я люблю приватбанк!
в гугле про этот номер пишут не однозначно, в основном плохое!
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habbol86
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Додано: Вів 09 жов, 2018 18:05
Вкладчик1234 написав: mephala написав: Вкладчик1234 написав:
Даже в этой ветке давно уже писали, что проходят покупки по просроченной
карте. Речь была об украинских магазинах.
операции по просроченным картам? как это?
Кто-то писал, что хотел поменять карту и забыл. По привычке оплачивал просроченной картой, оплата проходила
Дійсно, були повідомлення на гілці, що у терміналах прихвата проходили такі операції по картках прихвата, про чужі термінали до цього часу повідомлень про успішність таких трансакцій не було.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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