mephala
На том письме у меня всё сломалось, как у bub-har с точкой.
P.S. Кто не понял - это был стёб с восклицательных знаков оппонента
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Додано: Вів 09 жов, 2018 18:06
mephala
На том письме у меня всё сломалось, как у bub-har с точкой.
P.S. Кто не понял - это был стёб с восклицательных знаков оппонента
Додано: Вів 09 жов, 2018 18:11
Re: Приватбанк
Дійсно, були повідомлення на гілці, що у терміналах прихвата проходили такі операції по картках прихвата, про чужі термінали до цього часу повідомлень про успішність таких трансакцій не було.[/quote]
Недавно по ошибке хватанул старую просроченную карту, пошел к терминалу, но он сразу выплюнул с отметкой Карта заблокирована.
Возможно есть какие то нюансы, не спорю.
Додано: Вів 09 жов, 2018 18:16
Re: Приватбанк
Ну может большинство не догадывается,что есть лучше условия,но приват очень удобен для многих! И я хоть и не пользуюсь кредитками,но знаю,что здесь нету коневода,который пытается вжарить на каждом шагу! Как не зайдёшь на ветку Аллы,то аж страшно становится! И Приват меня ниразу не подвёл! Безусловно можно попробывать другой банк на предмет вшивости и на мелкой сумме,но мне пока некогда этим заниматься! А Привату я доверяю и знаю,что он меня не подведёт и отдаст валюту без шума и пыли и без грибков!P.S.Уверен даже здешние форумчане держат в Привате депозиты,зная что в других банках больше %,или я один здесь размещаю депозиты
Додано: Вів 09 жов, 2018 18:36
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