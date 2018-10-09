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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7787778877897790>
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 18:06

mephala
На том письме у меня всё сломалось, как у bub-har с точкой. :roll:

P.S. Кто не понял - это был стёб с восклицательных знаков оппонента :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 18:11

Re: Приватбанк

klug написав:
  Вкладчик1234 написав:
  mephala написав:[quote="4470696:Вкладчик1234"]Даже в этой ветке давно уже писали, что проходят покупки по просроченной карте. Речь была об украинских магазинах.

операции по просроченным картам? как это?

Кто-то писал, что хотел поменять карту и забыл. По привычке оплачивал просроченной картой, оплата проходила

Дійсно, були повідомлення на гілці, що у терміналах прихвата проходили такі операції по картках прихвата, про чужі термінали до цього часу повідомлень про успішність таких трансакцій не було.[/quote]

Недавно по ошибке хватанул старую просроченную карту, пошел к терминалу, но он сразу выплюнул с отметкой Карта заблокирована.
Возможно есть какие то нюансы, не спорю.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 18:16

Re: Приватбанк

  Vorlon написав:Большинство просто не догадываются?
Ну может большинство не догадывается,что есть лучше условия,но приват очень удобен для многих! И я хоть и не пользуюсь кредитками,но знаю,что здесь нету коневода,который пытается вжарить на каждом шагу! Как не зайдёшь на ветку Аллы,то аж страшно становится! И Приват меня ниразу не подвёл! Безусловно можно попробывать другой банк на предмет вшивости и на мелкой сумме,но мне пока некогда этим заниматься! А Привату я доверяю и знаю,что он меня не подведёт и отдаст валюту без шума и пыли и без грибков!P.S.Уверен даже здешние форумчане держат в Привате депозиты,зная что в других банках больше %,или я один здесь размещаю депозиты :roll:
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 18:36

  Vorlon написав:mephala
На том письме у меня всё сломалось, как у bub-har с точкой. :roll:

P.S. Кто не понял - это был стёб с восклицательных знаков оппонента :lol:
Мне например безразницы,какие знаки ставят опоненты! Ставьте вопросительные знаки-главное чтобы было понятно содержание сообщения!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:20

Re: Приватбанк

а вы уверены что ваше содержание понятно?
знаки препинания придумали не просто так.
а то у вас больше из разряда "я хожу с голой ж*** и мне без разницы как ходят остальные"
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:31

  mephala написав:а вы уверены что ваше содержание понятно?
знаки препинания придумали не просто так.
а то у вас больше из разряда "я хожу с голой ж*** и мне без разницы как ходят остальные"
Уже было обсуждение на эту тему!Не заморачивайтесь! Кому надо,тому понятно!Вообще не могу понять всякие придирки-как будто это важно!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:52

Позвонили папе-пенсионеру. Сказали, что давно не снимал пенсию с карты. Если срочно не снимет хотя бы 50 грн, то Приват будет вынужден сообщить об этом Пенсионному фонду и его пенсию переведут в Ощадбанк :P

Что это за хрень?
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:57

Дурість і самостійна ініціатива менеджера.
В разі таких дзвінків треба записувати ФІО і інші параметри людини.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:04

  Gippo написав:Позвонили папе-пенсионеру. Сказали, что давно не снимал пенсию с карты. Если срочно не снимет хотя бы 50 грн, то Приват будет вынужден сообщить об этом Пенсионному фонду и его пенсию переведут в Ощадбанк :P
Что это за хрень?


Краще зареєструйте в акції, якщо це МК https://promos.privatbank.ua/ua/plyus-1 ... latu-v-pos - три покупки 50 грн. і 100 грн. на рахунок.
До речі банки дійсно моніторять не/малоактивні пенсійні картки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:08

  Gippo написав:Позвонили папе-пенсионеру. Сказали, что давно не снимал пенсию с карты. Если срочно не снимет хотя бы 50 грн, то Приват будет вынужден сообщить об этом Пенсионному фонду и его пенсию переведут в Ощадбанк :P

Что это за хрень?

Походу манагер лишается заработка при неактивности карты, вот и обманывают. Иногда втирают, что нужно сделать покупку. Сумма зависит от планов манагера :)
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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