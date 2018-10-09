mephala
На том письме у меня всё сломалось, как у bub-har с точкой.
P.S. Кто не понял - это был стёб с восклицательных знаков оппонента
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 жов, 2018 18:06
mephala
На том письме у меня всё сломалось, как у bub-har с точкой.
P.S. Кто не понял - это был стёб с восклицательных знаков оппонента
Додано: Вів 09 жов, 2018 18:11
Re: Приватбанк
Дійсно, були повідомлення на гілці, що у терміналах прихвата проходили такі операції по картках прихвата, про чужі термінали до цього часу повідомлень про успішність таких трансакцій не було.[/quote]
Недавно по ошибке хватанул старую просроченную карту, пошел к терминалу, но он сразу выплюнул с отметкой Карта заблокирована.
Возможно есть какие то нюансы, не спорю.
Додано: Вів 09 жов, 2018 18:16
Re: Приватбанк
Ну может большинство не догадывается,что есть лучше условия,но приват очень удобен для многих! И я хоть и не пользуюсь кредитками,но знаю,что здесь нету коневода,который пытается вжарить на каждом шагу! Как не зайдёшь на ветку Аллы,то аж страшно становится! И Приват меня ниразу не подвёл! Безусловно можно попробывать другой банк на предмет вшивости и на мелкой сумме,но мне пока некогда этим заниматься! А Привату я доверяю и знаю,что он меня не подведёт и отдаст валюту без шума и пыли и без грибков!P.S.Уверен даже здешние форумчане держат в Привате депозиты,зная что в других банках больше %,или я один здесь размещаю депозиты
Додано: Вів 09 жов, 2018 18:36
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:20
Re: Приватбанк
а вы уверены что ваше содержание понятно?
знаки препинания придумали не просто так.
а то у вас больше из разряда "я хожу с голой ж*** и мне без разницы как ходят остальные"
Додано: Сер 10 жов, 2018 11:31
Уже было обсуждение на эту тему!Не заморачивайтесь! Кому надо,тому понятно!Вообще не могу понять всякие придирки-как будто это важно!
Додано: Сер 10 жов, 2018 12:52
Позвонили папе-пенсионеру. Сказали, что давно не снимал пенсию с карты. Если срочно не снимет хотя бы 50 грн, то Приват будет вынужден сообщить об этом Пенсионному фонду и его пенсию переведут в Ощадбанк
Что это за хрень?
Додано: Сер 10 жов, 2018 12:57
Дурість і самостійна ініціатива менеджера.
В разі таких дзвінків треба записувати ФІО і інші параметри людини.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 10 жов, 2018 13:04
Краще зареєструйте в акції, якщо це МК
До речі банки дійсно моніторять не/малоактивні пенсійні картки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 10 жов, 2018 13:08
Походу манагер лишается заработка при неактивности карты, вот и обманывают. Иногда втирают, что нужно сделать покупку. Сумма зависит от планов манагера
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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