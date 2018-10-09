Додано: Вів 09 жов, 2018 18:16

Vorlon написав: Большинство просто не догадываются? Большинство просто не догадываются?

Ну может большинство не догадывается,что есть лучше условия,но приват очень удобен для многих! И я хоть и не пользуюсь кредитками,но знаю,что здесь нету коневода,который пытается вжарить на каждом шагу! Как не зайдёшь на ветку Аллы,то аж страшно становится! И Приват меня ниразу не подвёл! Безусловно можно попробывать другой банк на предмет вшивости и на мелкой сумме,но мне пока некогда этим заниматься! А Привату я доверяю и знаю,что он меня не подведёт и отдаст валюту без шума и пыли и без грибков!P.S.Уверен даже здешние форумчане держат в Привате депозиты,зная что в других банках больше %,или я один здесь размещаю депозиты