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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7787778877897790
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:14

  Gippo написав:Позвонили папе-пенсионеру. Сказали, что давно не снимал пенсию с карты. Если срочно не снимет хотя бы 50 грн, то Приват будет вынужден сообщить об этом Пенсионному фонду и его пенсию переведут в Ощадбанк :P

Что это за хрень?

А якщо скирдує на депо безподаткове...і живе на інші доходи.
Хоча % по депо.... можна пару грн зняти.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:42

не треба нічого знімати

Кожний живе своїм розумом
дурних менеджерів в топку
+50грн !
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