А якщо скирдує на депо безподаткове...і живе на інші доходи.
Хоча % по депо.... можна пару грн зняти.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 жов, 2018 13:14
А якщо скирдує на депо безподаткове...і живе на інші доходи.
Хоча % по депо.... можна пару грн зняти.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 13:42
не треба нічого знімати
Кожний живе своїм розумом
дурних менеджерів в топку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 10 жов, 2018 13:58
Подскажите, если пополнить (свою) карту для выплат на 80-90Кгрн (и снять в течении недели-двух) проблемы с финмониторингом или другие сюрпризы будут?
Додано: Сер 10 жов, 2018 14:35
Завести деньги, думаю, можно без проблем. А выводить в течение недели-двух небольшими порциями, не превышая 15000 грн. за один раз. Был вариант, когда я снял со своих 2 КДВ в банкомате 20000+20000 грн. +2000 грн. в кассе. 3 раза после этого мне звонил финмониторинг и обвинял в предпринимательской деятельности.
Додано: Сер 10 жов, 2018 15:30
Додано: Сер 10 жов, 2018 15:39
Ты за других не решай кому надо,а кому не надо!Я сам буду решать,что и как мне писать! Следи за своими убожествами и ограниченностью!
Востаннє редагувалось bub-har в Сер 10 жов, 2018 16:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 10 жов, 2018 15:52
Re: Приватбанк
Все намного хуже
Додано: Сер 10 жов, 2018 16:08
Iona, ух ты! Неужели такое бывает? Благодарю за ликбез.
Действительно, так и написано. Не знал. Получается, менагеру ещё и руки целовать надо )
Додано: Сер 10 жов, 2018 16:16
Не просто бывает а банки обязаны эти вещи мониторить . Не знаю как в Привате но в других банках пенсионные карты выпускают не дольше чем на год с обязательным личным присутствием пенса при её перевыпуске
Додано: Сер 10 жов, 2018 16:17
если деньги поступили на счет в банке то значит забраны из пенсионного фонда и могут считаться полученными. или как вы предлагаете засчитывать получение?
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