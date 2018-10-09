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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 жов, 2018 16:31
mephala написав: Iona написав:
Все намного хуже
Відповідно до статті 49 Закону, підставою для припинення виплати пенсії є:
неотримання пенсіонером призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;
если деньги поступили на счет в банке то значит забраны из пенсионного фонда и могут считаться полученными. или как вы предлагаете засчитывать получение?
Речь не о получении пенсии а о активности пенсионных карт. Согласно разъяснений ПФ если пенсионер длительное время не снимает денег со своей пенсионной карты банки должны сообщать об этом ПФ а там уже решат как поступать дальше.
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