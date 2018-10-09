RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7788778977907791
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:31

  mephala написав:
  Iona написав:Все намного хуже
Відповідно до статті 49 Закону, підставою для припинення виплати пенсії є:
неотримання пенсіонером призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

если деньги поступили на счет в банке то значит забраны из пенсионного фонда и могут считаться полученными. или как вы предлагаете засчитывать получение?

Речь не о получении пенсии а о активности пенсионных карт. Согласно разъяснений ПФ если пенсионер длительное время не снимает денег со своей пенсионной карты банки должны сообщать об этом ПФ а там уже решат как поступать дальше.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 904
З нами з: 20.03.15
Подякував: 30 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7788778977907791
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vorlon і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.