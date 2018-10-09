|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 жов, 2018 16:31
mephala написав: Iona написав:
Все намного хуже
Відповідно до статті 49 Закону, підставою для припинення виплати пенсії є:
неотримання пенсіонером призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;
если деньги поступили на счет в банке то значит забраны из пенсионного фонда и могут считаться полученными. или как вы предлагаете засчитывать получение?
Речь не о получении пенсии а о активности пенсионных карт. Согласно разъяснений ПФ если пенсионер длительное время не снимает денег со своей пенсионной карты банки должны сообщать об этом ПФ а там уже решат как поступать дальше.
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 904
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 203 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 17:31
Flamingo написав:
Не знаю как в Привате но в других банках пенсионные карты выпускают не дольше чем на год с обязательным личным присутствием пенса при её перевыпуске
В приваті ще і фоткають з карточкою в руці, але термін як повезе - мамі перевипустили на 4 роки вперед, хоча як правило, дають десь на рік.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 2026
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 251 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 17:56
pavel159 написав: bmwbmw написав:
Подскажите, если пополнить (свою) карту для выплат на 80-90Кгрн (и снять в течении недели-двух) проблемы с финмониторингом или другие сюрпризы будут?
Завести деньги, думаю, можно без проблем. А выводить в течение недели-двух небольшими порциями, не превышая 15000 грн. за один раз. Был вариант, когда я снял со своих 2 КДВ в банкомате 20000+20000 грн. +2000 грн. в кассе. 3 раза после этого мне звонил финмониторинг и обвинял в предпринимательской деятельности.
Я снимал за раз 180т без звонков, но то было ещё год назад.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1201
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 164 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 10 жов, 2018 18:06
Flamingo написав:
Не знаю как в Привате но в других банках пенсионные карты выпускают не дольше чем на год с обязательным личным присутствием пенса при её перевыпуске
Раньше действительно так и было. Но в прошлом году я получил в Ощаде пенсионку на три года.
Толи требования Пенсионного фонда изменили, толи Ощад жаба задавила каждый год бесплатно уйму пластика выбрасывать на помойку.
-
acsir
-
-
- Повідомлень: 386
- З нами з: 22.02.12
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 18:13
В стране по пенсионному фонду большие переплаты. Огромное количество судов, огромное количество вакансий юристов.
Переплаты в т.ч по умершым - за них годами с карт снимали родственники.
Это не значит, что переплаты возникли сейчас. Они накапливались годами.
По одному пенсионнеру-летчику переплата была более 500 тысяч грн. Он ушёл на пенсию и не должен был больше летать. Но летал и одновременно получал пенсию.
-
Інкогніто
-
-
- Повідомлень: 1101
- З нами з: 04.09.10
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 18:18
Фантом написав: pavel159 написав: bmwbmw написав:
Подскажите, если пополнить (свою) карту для выплат на 80-90Кгрн (и снять в течении недели-двух) проблемы с финмониторингом или другие сюрпризы будут?
Завести деньги, думаю, можно без проблем. А выводить в течение недели-двух небольшими порциями, не превышая 15000 грн. за один раз. Был вариант, когда я снял со своих 2 КДВ в банкомате 20000+20000 грн. +2000 грн. в кассе. 3 раза после этого мне звонил финмониторинг и обвинял в предпринимательской деятельности.
Я снимал за раз 180т без звонков, но то было ещё год назад.
Ключевое слово - снимал в банкомате. Им не понравился сам факт снятия наличных почти одновременно, но на две разные КДВ. Как финмониторинг работает по кассе - не знаю.
-
pavel159
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 20.07.16
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|