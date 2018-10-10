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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7788778977907791
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:31

  mephala написав:
  Iona написав:Все намного хуже
Відповідно до статті 49 Закону, підставою для припинення виплати пенсії є:
неотримання пенсіонером призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

если деньги поступили на счет в банке то значит забраны из пенсионного фонда и могут считаться полученными. или как вы предлагаете засчитывать получение?

Речь не о получении пенсии а о активности пенсионных карт. Согласно разъяснений ПФ если пенсионер длительное время не снимает денег со своей пенсионной карты банки должны сообщать об этом ПФ а там уже решат как поступать дальше.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 17:31

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Не знаю как в Привате но в других банках пенсионные карты выпускают не дольше чем на год с обязательным личным присутствием пенса при её перевыпуске


В приваті ще і фоткають з карточкою в руці, але термін як повезе - мамі перевипустили на 4 роки вперед, хоча як правило, дають десь на рік.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 17:56

  pavel159 написав:
  bmwbmw написав:Подскажите, если пополнить (свою) карту для выплат на 80-90Кгрн (и снять в течении недели-двух) проблемы с финмониторингом или другие сюрпризы будут?

Завести деньги, думаю, можно без проблем. А выводить в течение недели-двух небольшими порциями, не превышая 15000 грн. за один раз. Был вариант, когда я снял со своих 2 КДВ в банкомате 20000+20000 грн. +2000 грн. в кассе. 3 раза после этого мне звонил финмониторинг и обвинял в предпринимательской деятельности.

Я снимал за раз 180т без звонков, но то было ещё год назад.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 18:06

  Flamingo написав:Не знаю как в Привате но в других банках пенсионные карты выпускают не дольше чем на год с обязательным личным присутствием пенса при её перевыпуске

Раньше действительно так и было. Но в прошлом году я получил в Ощаде пенсионку на три года.
Толи требования Пенсионного фонда изменили, толи Ощад жаба задавила каждый год бесплатно уйму пластика выбрасывать на помойку.
acsir
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 18:13

Re: Приватбанк

В стране по пенсионному фонду большие переплаты. Огромное количество судов, огромное количество вакансий юристов.
Переплаты в т.ч по умершым - за них годами с карт снимали родственники.
Это не значит, что переплаты возникли сейчас. Они накапливались годами.
По одному пенсионнеру-летчику переплата была более 500 тысяч грн. Он ушёл на пенсию и не должен был больше летать. Но летал и одновременно получал пенсию.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 18:18

  Фантом написав:
  pavel159 написав:
  bmwbmw написав:Подскажите, если пополнить (свою) карту для выплат на 80-90Кгрн (и снять в течении недели-двух) проблемы с финмониторингом или другие сюрпризы будут?

Завести деньги, думаю, можно без проблем. А выводить в течение недели-двух небольшими порциями, не превышая 15000 грн. за один раз. Был вариант, когда я снял со своих 2 КДВ в банкомате 20000+20000 грн. +2000 грн. в кассе. 3 раза после этого мне звонил финмониторинг и обвинял в предпринимательской деятельности.

Я снимал за раз 180т без звонков, но то было ещё год назад.

Ключевое слово - снимал в банкомате. Им не понравился сам факт снятия наличных почти одновременно, но на две разные КДВ. Как финмониторинг работает по кассе - не знаю.
pavel159
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 19:24

  pavel159 написав:
  Фантом написав:
  pavel159 написав:Завести деньги, думаю, можно без проблем. А выводить в течение недели-двух небольшими порциями, не превышая 15000 грн. за один раз. Был вариант, когда я снял со своих 2 КДВ в банкомате 20000+20000 грн. +2000 грн. в кассе. 3 раза после этого мне звонил финмониторинг и обвинял в предпринимательской деятельности.

Я снимал за раз 180т без звонков, но то было ещё год назад.

Ключевое слово - снимал в банкомате. Им не понравился сам факт снятия наличных почти одновременно, но на две разные КДВ. Как финмониторинг работает по кассе - не знаю.


По идее финмону пофиг как Вы деньги снимаете, а вот антифрод мог и возбудиться.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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