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Приватбанк
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Додано: Сер 10 жов, 2018 17:56
pavel159 написав: bmwbmw написав:
Подскажите, если пополнить (свою) карту для выплат на 80-90Кгрн (и снять в течении недели-двух) проблемы с финмониторингом или другие сюрпризы будут?
Завести деньги, думаю, можно без проблем. А выводить в течение недели-двух небольшими порциями, не превышая 15000 грн. за один раз. Был вариант, когда я снял со своих 2 КДВ в банкомате 20000+20000 грн. +2000 грн. в кассе. 3 раза после этого мне звонил финмониторинг и обвинял в предпринимательской деятельности.
Я снимал за раз 180т без звонков, но то было ещё год назад.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 18:06
Flamingo написав:
Не знаю как в Привате но в других банках пенсионные карты выпускают не дольше чем на год с обязательным личным присутствием пенса при её перевыпуске
Раньше действительно так и было. Но в прошлом году я получил в Ощаде пенсионку на три года.
Толи требования Пенсионного фонда изменили, толи Ощад жаба задавила каждый год бесплатно уйму пластика выбрасывать на помойку.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 18:13
В стране по пенсионному фонду большие переплаты. Огромное количество судов, огромное количество вакансий юристов.
Переплаты в т.ч по умершым - за них годами с карт снимали родственники.
Это не значит, что переплаты возникли сейчас. Они накапливались годами.
По одному пенсионнеру-летчику переплата была более 500 тысяч грн. Он ушёл на пенсию и не должен был больше летать. Но летал и одновременно получал пенсию.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 18:18
Фантом написав: pavel159 написав: bmwbmw написав:
Подскажите, если пополнить (свою) карту для выплат на 80-90Кгрн (и снять в течении недели-двух) проблемы с финмониторингом или другие сюрпризы будут?
Завести деньги, думаю, можно без проблем. А выводить в течение недели-двух небольшими порциями, не превышая 15000 грн. за один раз. Был вариант, когда я снял со своих 2 КДВ в банкомате 20000+20000 грн. +2000 грн. в кассе. 3 раза после этого мне звонил финмониторинг и обвинял в предпринимательской деятельности.
Я снимал за раз 180т без звонков, но то было ещё год назад.
Ключевое слово - снимал в банкомате. Им не понравился сам факт снятия наличных почти одновременно, но на две разные КДВ. Как финмониторинг работает по кассе - не знаю.
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pavel159
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Додано: Сер 10 жов, 2018 19:24
pavel159 написав: Фантом написав: pavel159 написав:
Завести деньги, думаю, можно без проблем. А выводить в течение недели-двух небольшими порциями, не превышая 15000 грн. за один раз. Был вариант, когда я снял со своих 2 КДВ в банкомате 20000+20000 грн. +2000 грн. в кассе. 3 раза после этого мне звонил финмониторинг и обвинял в предпринимательской деятельности.
Я снимал за раз 180т без звонков, но то было ещё год назад.
Ключевое слово - снимал в банкомате. Им не понравился сам факт снятия наличных почти одновременно, но на две разные КДВ. Как финмониторинг работает по кассе - не знаю.
По идее финмону пофиг как Вы деньги снимаете, а вот антифрод мог и возбудиться.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 10 жов, 2018 21:26
Flamingo написав: Gippo написав:Iona
, ух ты! Неужели такое бывает? Благодарю за ликбез.
Действительно, так и написано. Не знал. Получается, менагеру ещё и руки целовать надо )
Не просто бывает а банки обязаны эти вещи мониторить . Не знаю как в Привате но в других банках пенсионные карты выпускают не дольше чем на год с обязательным личным присутствием пенса при её перевыпуске
мне в ощадбанке пенсионный Арсенал в 2017 выпустили до 2020
никому не верю
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Додано: Чет 11 жов, 2018 04:54
Gippo написав:
Позвонили папе-пенсионеру. Сказали, что давно не снимал пенсию с карты. Если срочно не снимет хотя бы 50 грн, то Приват будет вынужден сообщить об этом Пенсионному фонду и его пенсию переведут в Ощадбанк
Что это за хрень?
На самом деле есть такая хрень. Если пенсию не снимать более 6 месяцев, то Приват вынужден сообщить об этом Пенсионный фонд, который по умолчание переведет пенсию в Ощад. Есть такие особенности в договоре сотрудничества между банком и Пенсионным фондом. Поэтому лучше единоразово снять любую сумму в банкомате (даже 10 грн.) и спокойно продолжать получать пенсию ничего не снимая следующие полгода. Одним словом, по пенсионной карте должны быть операции выдачи наличных минимум раз на полгода.Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
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Додано: Чет 11 жов, 2018 10:53
Зразу пишу, що про акцію знаю!
Але питання в наступному:
Якщо поповнювати "чужий" моб. номер з кредитних коштів, то комісія така сама буде, як і поповнення власними?
2грн?
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Додано: Чет 11 жов, 2018 12:47
голийВкропиві написав:Зразу пишу, що про акцію знаю!
Але питання в наступному:
Якщо поповнювати "чужий" моб. номер з кредитних коштів, то комісія така сама буде, як і поповнення власними?
2грн?
Поповнювати можна по різному.
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