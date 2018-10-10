Додано: Чет 11 жов, 2018 04:54

Gippo написав: Позвонили папе-пенсионеру. Сказали, что давно не снимал пенсию с карты. Если срочно не снимет хотя бы 50 грн, то Приват будет вынужден сообщить об этом Пенсионному фонду и его пенсию переведут в Ощадбанк

Что это за хрень? Позвонили папе-пенсионеру. Сказали, что давно не снимал пенсию с карты. Если срочно не снимет хотя бы 50 грн, то Приват будет вынужден сообщить об этом Пенсионному фонду и его пенсию переведут в ОщадбанкЧто это за хрень?

На самом деле есть такая хрень. Если пенсию не снимать более 6 месяцев, то Приват вынужден сообщить об этом Пенсионный фонд, который по умолчание переведет пенсию в Ощад. Есть такие особенности в договоре сотрудничества между банком и Пенсионным фондом. Поэтому лучше единоразово снять любую сумму в банкомате (даже 10 грн.) и спокойно продолжать получать пенсию ничего не снимая следующие полгода. Одним словом, по пенсионной карте должны быть операции выдачи наличных минимум раз на полгода.