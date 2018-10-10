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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7789779077917792
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:11

  MASolomko написав:
  голийВкропиві написав:Зразу пишу, що про акцію знаю!
Акція з безкоштовним поповненням власними коштами свого фінансового номеру не для всіх, тільки для обраних банком.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: А яким чином банк обирає обраних? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:13

  Інкогніто написав:
голийВкропиві написав:Зразу пишу, що про акцію знаю!

Але питання в наступному:
Якщо поповнювати "чужий" моб. номер з кредитних коштів, то комісія така сама буде, як і поповнення власними?
2грн?
Поповнювати можна по різному.

Тобто, і якщо кредитними, то теж 2грн?
голийВкропиві
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:52

  голийВкропиві написав:
  Інкогніто написав:
голийВкропиві написав:Зразу пишу, що про акцію знаю!

Але питання в наступному:
Якщо поповнювати "чужий" моб. номер з кредитних коштів, то комісія така сама буде, як і поповнення власними?
2грн?
Поповнювати можна по різному.

Тобто, і якщо кредитними, то теж 2грн?

Вже сам щойно перевірив - зжерло 3грн! :evil:
голийВкропиві
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:01

  голийВкропиві написав:Тобто, і якщо кредитними, то теж 2грн?
Вже сам щойно перевірив - зжерло 3грн! :evil:



Я конечно понимаю что 2-3 грн деньги не очень большие, но сам смысл этих действий полная загадка.
С таким подходом вы и в бизнесе своем прогореть можете. :)
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:11

  Aps написав:
  голийВкропиві написав:Тобто, і якщо кредитними, то теж 2грн?
Вже сам щойно перевірив - зжерло 3грн! :evil:



Я конечно понимаю что 2-3 грн деньги не очень большие, но сам смысл этих действий полная загадка.
С таким подходом вы и в бизнесе своем прогореть можете. :)

Але ж тут не відповіли!
Тому тепер знаю - з своїх коштів 2грн, з кредитних - 3грн.
:mrgreen:
голийВкропиві
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:16

  голийВкропиві написав:
  Aps написав: Я конечно понимаю что 2-3 грн деньги не очень большие, но сам смысл этих действий полная загадка.
С таким подходом вы и в бизнесе своем прогореть можете. :)

Але ж тут не відповіли!
Тому тепер знаю - з своїх коштів 2грн, з кредитних - 3грн.
:mrgreen:


Т.е. если надо будет проверить стоимость какой-то операции то можно на Вас рассчитывать? :mrgreen:
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:48

Вот сам не понимаю, зачем все эти акции "бесплатно", "только до 1 апреля", да ещё и "бесплатно" - это когда "комиссию мы не берём, вы платите только за использование кредитных средств", в то время как есть способы делать то же самое на постоянной основе, по-настоящему бесплатно, а то и её кэшбэк получать за это. Вот если бы, время от времени, предлагались условия лучше, чем те, что доступны постоянно, тогда ещё было бы как-то понятно.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:07

Re: Приватбанк

  голийВкропиві написав:А яким чином банк обирає обраних?


  M-Audio написав:Вот сам не понимаю, зачем все эти акции "бесплатно", "только до 1 апреля", да ещё и "бесплатно" - это когда "комиссию мы не берём, вы платите только за использование кредитных средств", в то время как есть способы делать то же самое на постоянной основе, по-настоящему бесплатно, а то и её кэшбэк получать за это. Вот если бы, время от времени, предлагались условия лучше, чем те, что доступны постоянно, тогда ещё было бы как-то понятно.


Расчёт на оленей. Свинорылам такое и не предложат
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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