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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 жов, 2018 15:11
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голийВкропиві
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Додано: Чет 11 жов, 2018 15:13
Інкогніто написав:
голийВкропиві написав:Зразу пишу, що про акцію знаю!
Але питання в наступному:
Якщо поповнювати "чужий" моб. номер з кредитних коштів, то комісія така сама буде, як і поповнення власними?
2грн?
Поповнювати можна по різному.
Тобто, і якщо кредитними, то теж 2грн?
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голийВкропиві
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Додано: Чет 11 жов, 2018 15:52
голийВкропиві написав: Інкогніто написав:
голийВкропиві написав:Зразу пишу, що про акцію знаю!
Але питання в наступному:
Якщо поповнювати "чужий" моб. номер з кредитних коштів, то комісія така сама буде, як і поповнення власними?
2грн?
Поповнювати можна по різному.
Тобто, і якщо кредитними, то теж 2грн?
Вже сам щойно перевірив - зжерло 3грн!
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голийВкропиві
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Додано: Чет 11 жов, 2018 16:01
голийВкропиві написав:
Тобто, і якщо кредитними, то теж 2грн?
Вже сам щойно перевірив - зжерло 3грн!
Я конечно понимаю что 2-3 грн деньги не очень большие, но сам смысл этих действий полная загадка.
С таким подходом вы и в бизнесе своем прогореть можете.
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Aps
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Додано: Чет 11 жов, 2018 16:11
Aps написав: голийВкропиві написав:
Тобто, і якщо кредитними, то теж 2грн?
Вже сам щойно перевірив - зжерло 3грн!
Я конечно понимаю что 2-3 грн деньги не очень большие, но сам смысл этих действий полная загадка.
С таким подходом вы и в бизнесе своем прогореть можете.
Але ж тут не відповіли!
Тому тепер знаю - з своїх коштів 2грн, з кредитних - 3грн.
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голийВкропиві
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Додано: Чет 11 жов, 2018 16:16
голийВкропиві написав: Aps написав:
Я конечно понимаю что 2-3 грн деньги не очень большие, но сам смысл этих действий полная загадка.
С таким подходом вы и в бизнесе своем прогореть можете.
Але ж тут не відповіли!
Тому тепер знаю - з своїх коштів 2грн, з кредитних - 3грн.
Т.е. если надо будет проверить стоимость какой-то операции то можно на Вас рассчитывать?
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Aps
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Додано: Чет 11 жов, 2018 16:48
Вот сам не понимаю, зачем все эти акции "бесплатно", "только до 1 апреля", да ещё и "бесплатно" - это когда "комиссию мы не берём, вы платите только за использование кредитных средств", в то время как есть способы делать то же самое на постоянной основе, по-настоящему бесплатно, а то и её кэшбэк получать за это. Вот если бы, время от времени, предлагались условия лучше, чем те, что доступны постоянно, тогда ещё было бы как-то понятно.
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M-Audio
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Додано: Чет 11 жов, 2018 17:07
голийВкропиві написав:
А яким чином банк обирає обраних?
M-Audio написав:
Вот сам не понимаю, зачем все эти акции "бесплатно", "только до 1 апреля", да ещё и "бесплатно" - это когда "комиссию мы не берём, вы платите только за использование кредитных средств", в то время как есть способы делать то же самое на постоянной основе, по-настоящему бесплатно, а то и её кэшбэк получать за это. Вот если бы, время от времени, предлагались условия лучше, чем те, что доступны постоянно, тогда ещё было бы как-то понятно.
Расчёт на оленей. Свинорылам такое и не предложат
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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