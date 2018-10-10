Додано: Чет 11 жов, 2018 16:48

Вот сам не понимаю, зачем все эти акции "бесплатно", "только до 1 апреля", да ещё и "бесплатно" - это когда "комиссию мы не берём, вы платите только за использование кредитных средств", в то время как есть способы делать то же самое на постоянной основе, по-настоящему бесплатно, а то и её кэшбэк получать за это. Вот если бы, время от времени, предлагались условия лучше, чем те, что доступны постоянно, тогда ещё было бы как-то понятно.