lag1lag11 написав:Мне и жене не начислены проценты на остаток по пенсионным картам за сентябрь месяц . Никаких сообщений о том, что начисление процентов по картам отключено, от банка не поступало. Мы сами тоже эту функцию не отключали. Обращались на горячую линию. Жене уже сказали, что был какой-то сбой, и они с этим сделать ничего не могут. Успокоили тем, что функцию начисления процентов снова активировали и с сегодняшнего дня проценты снова будут начисляться. По моей заявке ответа пока нет.
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