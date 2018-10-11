Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 жов, 2018 19:14
lag1lag11 написав:
Мне и жене не начислены проценты на остаток по пенсионным картам за сентябрь месяц . Никаких сообщений о том, что начисление процентов по картам отключено, от банка не поступало. Мы сами тоже эту функцию не отключали. Обращались на горячую линию. Жене уже сказали, что был какой-то сбой, и они с этим сделать ничего не могут. Успокоили тем, что функцию начисления процентов снова активировали и с сегодняшнего дня проценты снова будут начисляться. По моей заявке ответа пока нет.
viewtopic.php?p=4383865#p4383865
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klug
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Додано: Чет 11 жов, 2018 20:10
Aps написав: голийВкропиві написав: Aps написав:
Я конечно понимаю что 2-3 грн деньги не очень большие, но сам смысл этих действий полная загадка.
С таким подходом вы и в бизнесе своем прогореть можете.
Але ж тут не відповіли!
Тому тепер знаю - з своїх коштів 2грн, з кредитних - 3грн.
Т.е. если надо будет проверить стоимость какой-то операции то можно на Вас рассчитывать?
От Ви смієтесь, а я й далі практикою займаюсь
От закинув пару сотень грн і тепер не з кредитних, а з своїх поповнив жінці укртелеком моб. номер(щоб мала моб-інет) на 240грн, то зняло 5грн коміс
Вони що, від суми ту коміс. стягують?
голийВкропиві
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Додано: Чет 11 жов, 2018 20:19
морда написав:
https://www.youtube.com/watch?v=-3CLQRDgWHI
Это его "друг" Аваков заказал.
Ratatui
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Додано: Чет 11 жов, 2018 21:14
голийВкропиві написав:
От Ви смієтесь, а я й далі практикою займаюсь
От закинув пару сотень грн і тепер не з кредитних, а з своїх поповнив жінці укртелеком моб. номер(щоб мала моб-інет) на 240грн, то зняло 5грн коміс
Вони що, від суми ту коміс. стягують?
Вам и всем, кто так делает, советую почитать:
"Как правильно, быстро и выгодно пополнять мобильный телефон"
Комиссию за пополнение платить - это дикость.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: Чет 11 жов, 2018 22:12
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