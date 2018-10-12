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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7791779277937794
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:54

Re: Приватбанк

.... а тут вже це "обжовували"?
https://youtu.be/-3CLQRDgWHI
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:29

Долярчик, совсем немного обсуждали
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Intento
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:03

  maxprofit написав:Замінити на нову чи поповнювати прострочену і хай з неї гаситься ?
Кредит пов'язаний до самого карткового рахунку, що оформлений до картки "Універсальна" з кредитним лімітом. Перевипуск картки дуже схожий на випуск додаткової картки. Тому йдіть до відділення й отримайте нову картку.

Дуже рідко при перевипуску картки система змінює картковий рахунок. Тоді якось по іншому це може бути.
MASolomko
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  #<1 ... 7791779277937794
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