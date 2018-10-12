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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:54
Re: Приватбанк
.... а тут вже це "обжовували"?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:29
Долярчик, совсем немного обсуждали
viewtopic.php?p=4470674#p4470674
Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:03
Кредит пов'язаний до самого карткового рахунку, що оформлений до картки "Універсальна" з кредитним лімітом. Перевипуск картки дуже схожий на випуск додаткової картки. Тому йдіть до відділення й отримайте нову картку.
Дуже рідко при перевипуску картки система змінює картковий рахунок. Тоді якось по іншому це може бути.
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