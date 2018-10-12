maxprofit написав:Замінити на нову чи поповнювати прострочену і хай з неї гаситься ?
Кредит пов'язаний до самого карткового рахунку, що оформлений до картки "Універсальна" з кредитним лімітом. Перевипуск картки дуже схожий на випуск додаткової картки. Тому йдіть до відділення й отримайте нову картку.
Дуже рідко при перевипуску картки система змінює картковий рахунок. Тоді якось по іншому це може бути.
похоже уже начали что-то делать: у меня сегодня не округлились до 100 остатки по картам в копилку
Вкладчик1234 написав:ПриватБанк оновить частину архітектури процесингу банку: технологічна пауза триватиме до восьми годин у нічний час
ПриватБанк запланував перехід на нову версію систем керування базами даних (СКБД) процесингу, що дозволить збільшити продуктивність і якість обробки операцій з платіжними картками. Для завершення цієї роботи банк оголосив про планову технологічну паузу процесингу в ніч на 14 жовтня 2018 року.
Як повідомили в банку, у рамках процесу міграції на нову версію СКБД усі операції з платіжними картками банку буде припинено з півночі до 4 ранку, а подальша стабілізація роботи може тривати до 8 години ранку неділі 14 жовтня. Технологічні роботи буде проведено в нічний час, коли навантаження мінімальне й більшість клієнтів не проводять активних операцій. Також аналогічний «тайм-аут» візьмуть банкомати, термінали самообслуговування та торгові термінали банку.
«Ми просимо вибачення в клієнтів за можливі незручності, але ця робота необхідна для того, щоб ще швидше опрацьовувати все більшу кількість безготівкових платежів клієнтів, – зазначає прес-служба банку. – Технологічна пауза в роботі процесингу займе нетривалий час, тому радимо клієнтам перенести активні шопінг-сесії в інтернет-магазинах чи здійснення будь-яких інших безготівкових розрахунків на ранковий час».
Оновлення програмно-технічних комплексів процесингу дозволить ПриватБанку поліпшити роботу процесингу за рахунок оновлення та встановлення продуктивніших технологій. Також нова версія створить платформу для подальшого розвитку карткових сервісів і нових послуг та продуктів.