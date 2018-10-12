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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7791779277937794
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:54

Re: Приватбанк

.... а тут вже це "обжовували"?
https://youtu.be/-3CLQRDgWHI
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Долярчик, совсем немного обсуждали
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Intento
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:03

  maxprofit написав:Замінити на нову чи поповнювати прострочену і хай з неї гаситься ?
Кредит пов'язаний до самого карткового рахунку, що оформлений до картки "Універсальна" з кредитним лімітом. Перевипуск картки дуже схожий на випуск додаткової картки. Тому йдіть до відділення й отримайте нову картку.

Дуже рідко при перевипуску картки система змінює картковий рахунок. Тоді якось по іншому це може бути.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 10:04

оно ж ведь как - если надо поменять лампочку то...
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 10:10

похоже уже начали что-то делать: у меня сегодня не округлились до 100 остатки по картам в копилку
  Вкладчик1234 написав:ПриватБанк оновить частину архітектури процесингу банку: технологічна пауза триватиме до восьми годин у нічний час
ПриватБанк запланував перехід на нову версію систем керування базами даних (СКБД) процесингу, що дозволить збільшити продуктивність і якість обробки операцій з платіжними картками. Для завершення цієї роботи банк оголосив про планову технологічну паузу процесингу в ніч на 14 жовтня 2018 року.

Як повідомили в банку, у рамках процесу міграції на нову версію СКБД усі операції з платіжними картками банку буде припинено з півночі до 4 ранку, а подальша стабілізація роботи може тривати до 8 години ранку неділі 14 жовтня. Технологічні роботи буде проведено в нічний час, коли навантаження мінімальне й більшість клієнтів не проводять активних операцій. Також аналогічний «тайм-аут» візьмуть банкомати, термінали самообслуговування та торгові термінали банку.

«Ми просимо вибачення в клієнтів за можливі незручності, але ця робота необхідна для того, щоб ще швидше опрацьовувати все більшу кількість безготівкових платежів клієнтів, – зазначає прес-служба банку. – Технологічна пауза в роботі процесингу займе нетривалий час, тому радимо клієнтам перенести активні шопінг-сесії в інтернет-магазинах чи здійснення будь-яких інших безготівкових розрахунків на ранковий час».

Оновлення програмно-технічних комплексів процесингу дозволить ПриватБанку поліпшити роботу процесингу за рахунок оновлення та встановлення продуктивніших технологій. Також нова версія створить платформу для подальшого розвитку карткових сервісів і нових послуг та продуктів.

https://privatbank.ua/news/2018/10/12/740
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 10:14

Re: Приватбанк

  velvet написав:похоже уже начали что-то делать


щось зарано почали :)

Лисий каже вночі мають почати (з суботи на неділю)
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greenozon
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velvet у меня все округлилось
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