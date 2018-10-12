тоже поздновато
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 жов, 2018 15:08
тоже поздновато
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Додано: Суб 13 жов, 2018 17:13
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