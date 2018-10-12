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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7792779377947795
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 15:08

  velvet написав:у меня тоже уже всё зачислилось, просто такой задержки не было никогда до этого

тоже поздновато
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 17:13

  velvet написав:похоже уже начали что-то делать

Так и есть.
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wig
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 19:06

Понадобился сегодня терминал на Саксаганского.
Саксаганского/Тарасовская - терминал не принимает карты.
Жилянская/Паньковская - в отделении отменили зону самообслуживания. Обновить эту инфу на карте - забыли.
И - вишенка:
Никольско-Ботаническая/Тарасовская - при входе в отделение отсутствует считыватель карт.
Стоишь как дурак перед отделением, видишь (о счастье !) работающий терминал в двух метрах от себя, а зайти не можешь.

Прекрасно бегемот подготовился к долгим выходным.

Ну как тут не вспомнить слова старины Бэрримора: "П......Ы, сэр !"
mustbe
 
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