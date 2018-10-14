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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7792779377947795
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 15:08

  velvet написав:у меня тоже уже всё зачислилось, просто такой задержки не было никогда до этого

тоже поздновато
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 17:13

  velvet написав:похоже уже начали что-то делать

Так и есть.
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 19:06

Понадобился сегодня терминал на Саксаганского.
Саксаганского/Тарасовская - терминал не принимает карты.
Жилянская/Паньковская - в отделении отменили зону самообслуживания. Обновить эту инфу на карте - забыли.
И - вишенка:
Никольско-Ботаническая/Тарасовская - при входе в отделение отсутствует считыватель карт.
Стоишь как дурак перед отделением, видишь (о счастье !) работающий терминал в двух метрах от себя, а зайти не можешь.

Прекрасно бегемот подготовился к долгим выходным.

Ну как тут не вспомнить слова старины Бэрримора: "П......Ы, сэр !"
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 10:36

  pavel159 написав:Сегодня утром была утеряна КДВ грн. Карту в Приват24 успешно заблокировал. Однако в отделении при попытке перевыпуска карты сказали, что лимит бесплатных перевыпусков в количестве 6 штук на год уже превышен. При этом они считают событием даже перевыпуск карты по окончании срока действия. Затрудняюсь сказать, сколько перевыпусков карт было у меня в этом году, но уверен, что не больше 6. По программе показать эти перевыпуски менеджер отказался. Бесплатно перевыпустить КДВ грн. также отказался. Предложен единственный вариант - выпуск карты за 150 гривен, именная, с чипом, с фото, с фамилией. Дешевле вариантов просто нет со слов менеджера. Кто-нибудь сталкивался с этим? Есть ли обходные пути? Нужна самая обычная КДВ грн., даже не Gold.

Спасибо всем, кто откликнулся и посоветовал. Через сайт заказал 2 бесплатных КДВ с патриотическим дизайном на двух человек. Первую - получение в отделении. Прошло больше недели. Карты до сих пор нет. По второй карте - получить в отделении возможности на сайте не давалось, заказал доставку с бесплатным курьером домой. Через 2 дня карта была у меня в руках. Единственное - ни через кассу, ни через банкомат активировать её не получилось, звонки на горячую линию и чат не помогли, только в отделении удалось её запустить. Теперь жду получения первой карты через отделение.
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 10:51

Re: Приватбанк

pavel159 написав:Прошло больше недели. Карты до сих пор нет.

Переважно 10 днів.
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 11:52

pavel159
На тому ж сайті у розділі "Замовлення" можна відстежити етапи виконання замовлення. Буває, що картка у відділенні вже лежить, але "завалялася".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 13:23

Re: Приватбанк

  tea написав:
  Долярчик написав:
  tea написав:Стартував 9 етап конкурсу.Приєднуйтесь.
topic216630.html?p=4474317#p4474317

Чай, а чого так "сухо"?
(дивіться і вчіться) :D

Стартував новий етап неперевершеного, найсучаснішшого, найкращого конкурсу!
- де змагаються четверо(покищо) учасників, до яких сміливо можете приєднатись і Ви......
- гаряча кава, випічка і грошові призи чекають на Вас, якщо Ви переможете у цьому конкурсі, який полягає в тому, щоб вгадати курс долара на 31 грудня цього року!
(поспішайте, кількість учасників, які можуть приймати участь в цьому конкурсі - обмежена! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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