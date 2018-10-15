тоже поздновато
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 жов, 2018 15:08
тоже поздновато
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
Додано: Суб 13 жов, 2018 17:13
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Суб 13 жов, 2018 19:06
Понадобился сегодня терминал на Саксаганского.
Саксаганского/Тарасовская - терминал не принимает карты.
Жилянская/Паньковская - в отделении отменили зону самообслуживания. Обновить эту инфу на карте - забыли.
И - вишенка:
Никольско-Ботаническая/Тарасовская - при входе в отделение отсутствует считыватель карт.
Стоишь как дурак перед отделением, видишь (о счастье !) работающий терминал в двух метрах от себя, а зайти не можешь.
Прекрасно бегемот подготовился к долгим выходным.
Ну как тут не вспомнить слова старины Бэрримора: "П......Ы, сэр !"
Додано: Пон 15 жов, 2018 10:36
Спасибо всем, кто откликнулся и посоветовал. Через сайт заказал 2 бесплатных КДВ с патриотическим дизайном на двух человек. Первую - получение в отделении. Прошло больше недели. Карты до сих пор нет. По второй карте - получить в отделении возможности на сайте не давалось, заказал доставку с бесплатным курьером домой. Через 2 дня карта была у меня в руках. Единственное - ни через кассу, ни через банкомат активировать её не получилось, звонки на горячую линию и чат не помогли, только в отделении удалось её запустить. Теперь жду получения первой карты через отделение.
Додано: Пон 15 жов, 2018 10:51
Re: Приватбанк
Переважно 10 днів.
Додано: Пон 15 жов, 2018 11:52
pavel159
На тому ж сайті у розділі "Замовлення" можна відстежити етапи виконання замовлення. Буває, що картка у відділенні вже лежить, але "завалялася".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 16 жов, 2018 10:08
Re: Приватбанк
Шановний Приватбанк!
.... у Вас залишилось два тижні, щоб підвищити свої %%ставки по гривнедепо!
- в іншому випадку, Я буду забирати свої 100тис.(і не Я один, а таких, думаю буде багато бажаючих)
- тож, при підвищенні на 1,5% - Я 100% залишу свої кошти знову у Вас....
Дякую за розуміння!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 16 жов, 2018 11:58
супер кольоровий ультиматум Доляра!
в стилі КХ
як би мова йшла про 100К уо і то не факт..
PS - якщо що - тут офпреда банка нема, шукайте на інших форумах
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 16 жов, 2018 11:59
если бы не смайлик в коце вашего поста, то может бы и прислушались.
а вообще, что вас не устаривает - выне смотрите ставок в аналогичных банках?
Додано: Вів 16 жов, 2018 12:20
Re: Приватбанк
.... так не Я один буду забирати і перекладати в банки з більш солодшими %%(дивіться нижче кому понесу))
.... отото! - що в інших(нормальних) банках ставки вищі на 1,5-2% від їхніх 14,5%!
(наприклад, Банк-Львів/А-банка)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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