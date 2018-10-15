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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7793779477957796
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:40

Re: Приватбанк

... і ще одне: ранішше в сільпо не доводилось розраховуватись універсалкою(лише в інших супермаркетах і приватних магазинах з терміналом)
- і от вчора, при розрахунку в сільпо, від мене не потрібно було чьотирьохзначного коду?! - просто взяли картку, впихнули..... і віддали, все!
- Я розумію, що для супермаркету це зручно(не затримувати чергу), але як же захист картки???!
- це ж будь-який шмаркач знайде/вкраде картку і на весь ліміт накупить собі, що захоче, бо ЖОДНИХ ЗАМОРОЧОК З КОДОМ - НЕПОТРІБНО!!!!
- ЩО Ж ЦЕ ЗА......БЕЗПЕКА?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:44

  Долярчик написав:... і ще одне: ранішше в сільпо не доводилось розраховуватись універсалкою(лише в інших супермаркетах і приватних магазинах з терміналом)
- і от вчора, при розрахунку в сільпо, від мене не потрібно було чьотирьохзначного коду?! - просто взяли картку, впихнули..... і віддали, все!
- Я розумію, що для супермаркету це зручно(не затримувати чергу), але як же захист картки???!
- це ж будь-який шмаркач знайде/вкраде картку і на весь ліміт накупить собі, що захоче, бо ЖОДНИХ ЗАМОРОЧОК З КОДОМ - НЕПОТРІБНО!!!!
- ЩО Ж ЦЕ ЗА......БЕЗПЕКА?

Все с точностью наоборот. Без ввода пина, по подписи - самый безопасный способ расчета.
И удивительно, что как раз приват вшивает во все свои карты для аленей принудительный ввод пина
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:49

  Долярчик написав:Шановний Приватбанк!
.... у Вас залишилось два тижні, щоб підвищити свої %%ставки по гривнедепо!
- в іншому випадку, Я буду забирати свої 100тис.(і не Я один, а таких, думаю буде багато бажаючих)
- тож, при підвищенні на 1,5% - Я 100% залишу свої кошти знову у Вас....
Дякую за розуміння! :D


беріть приклад з батька-НБУ :)

https://finclub.net/news/banki-odolzhil ... yatsa.html

зверніть увагу на строк та %%

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