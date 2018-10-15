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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7793779477957796
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:40

Re: Приватбанк

... і ще одне: ранішше в сільпо не доводилось розраховуватись універсалкою(лише в інших супермаркетах і приватних магазинах з терміналом)
- і от вчора, при розрахунку в сільпо, від мене не потрібно було чьотирьохзначного коду?! - просто взяли картку, впихнули..... і віддали, все!
- Я розумію, що для супермаркету це зручно(не затримувати чергу), але як же захист картки???!
- це ж будь-який шмаркач знайде/вкраде картку і на весь ліміт накупить собі, що захоче, бо ЖОДНИХ ЗАМОРОЧОК З КОДОМ - НЕПОТРІБНО!!!!
- ЩО Ж ЦЕ ЗА......БЕЗПЕКА?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:44

  Долярчик написав:... і ще одне: ранішше в сільпо не доводилось розраховуватись універсалкою(лише в інших супермаркетах і приватних магазинах з терміналом)
- і от вчора, при розрахунку в сільпо, від мене не потрібно було чьотирьохзначного коду?! - просто взяли картку, впихнули..... і віддали, все!
- Я розумію, що для супермаркету це зручно(не затримувати чергу), але як же захист картки???!
- це ж будь-який шмаркач знайде/вкраде картку і на весь ліміт накупить собі, що захоче, бо ЖОДНИХ ЗАМОРОЧОК З КОДОМ - НЕПОТРІБНО!!!!
- ЩО Ж ЦЕ ЗА......БЕЗПЕКА?

Все с точностью наоборот. Без ввода пина, по подписи - самый безопасный способ расчета.
И удивительно, что как раз приват вшивает во все свои карты для аленей принудительный ввод пина
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:49

  Долярчик написав:Шановний Приватбанк!
.... у Вас залишилось два тижні, щоб підвищити свої %%ставки по гривнедепо!
- в іншому випадку, Я буду забирати свої 100тис.(і не Я один, а таких, думаю буде багато бажаючих)
- тож, при підвищенні на 1,5% - Я 100% залишу свої кошти знову у Вас....
Дякую за розуміння! :D


беріть приклад з батька-НБУ :)

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зверніть увагу на строк та %%

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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:18

Re: Приватбанк

  Stringer написав:Все с точностью наоборот. Без ввода пина, по подписи - самый безопасный способ расчета.
И удивительно, что как раз приват вшивает во все свои карты для аленей принудительный ввод пина

.... про ЯКУ безпеку Ви балакаєте, якщо Я описав вище, що тепер крадіям ПОЛЕГШИЛИ життя! (не потрібно заморочуватись з пін-кодом) ?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:28

Долярчик
Без пин-кода операции можно опротестовать и деньги вернутся, с пин-кодом - нет.

Печально, что за столько лет на форуме до сих пор этого не знаете... :?
IMPRINTER много раз эту тему разжёвывал самым подробнейшим способом.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:30

Re: Приватбанк

Долярчик написав:
  Stringer написав:Все с точностью наоборот. Без ввода пина, по подписи - самый безопасный способ расчета.
И удивительно, что как раз приват вшивает во все свои карты для аленей принудительный ввод пина

.... про ЯКУ безпеку Ви балакаєте, якщо Я описав вище, що тепер крадіям ПОЛЕГШИЛИ життя! (не потрібно заморочуватись з пін-кодом) ?
Бо якщо пін введено не було, транзакцію можна оспорити, а у випадках, коли картка підтримує більш безпечну оплату (ввод ПІНу для чіпованої) а термінал не запитав пін код, то винен завжди торговець.
Якщо ж пін було введено, то вже ніякі суперечки не прокатять.

Налаштування щодо запиту пін коду можуть бути як на картці так і на терміналі
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:33

Re: Приватбанк

  Stringer написав:И удивительно, что как раз приват вшивает во все свои карты для аленей принудительный ввод пина

Не дивно. Він з себе знімає відповідальність, а далі це вже проблеми пересічного. Враховуючи масштаб прихвата, економічний ефект має бути колосальний, а репутаційні ризики йому не страшні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:34

  klug написав:
  Stringer написав:И удивительно, что как раз приват вшивает во все свои карты для аленей принудительный ввод пина

Не дивно. Він з себе знімає відповідальність, а далі це вже проблеми пересічного. Враховуючи масштаб прихвата, економічний ефект має бути колосальний, а репутаційні ризики йому не страшні.

Так отож, удивительно, что у пациета не запросили пин код по карте привата
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 14:16

  Vorlon написав:Долярчик
Без пин-кода операции можно опротестовать и деньги вернутся, с пин-кодом - нет.

Печально, что за столько лет на форуме до сих пор этого не знаете... :?
IMPRINTER много раз эту тему разжёвывал самым подробнейшим способом.

.... я на банківських гілках гість не частий....... - тому так :roll:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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