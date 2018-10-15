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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 жов, 2018 12:40
... і ще одне: ранішше в сільпо не доводилось розраховуватись універсалкою(лише в інших супермаркетах і приватних магазинах з терміналом)
- і от вчора, при розрахунку в сільпо, від мене не потрібно було чьотирьохзначного коду?! - просто взяли картку, впихнули..... і віддали, все!
- Я розумію, що для супермаркету це зручно(не затримувати чергу), але як же захист картки???!
- це ж будь-який шмаркач знайде/вкраде картку і на весь ліміт накупить собі, що захоче, бо ЖОДНИХ ЗАМОРОЧОК З КОДОМ - НЕПОТРІБНО!!!!
- ЩО Ж ЦЕ ЗА......БЕЗПЕКА?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Вів 16 жов, 2018 12:44
Долярчик написав:
... і ще одне: ранішше в сільпо не доводилось розраховуватись універсалкою(лише в інших супермаркетах і приватних магазинах з терміналом)
- і от вчора, при розрахунку в сільпо, від мене не потрібно було чьотирьохзначного коду?! - просто взяли картку, впихнули..... і віддали, все!
- Я розумію, що для супермаркету це зручно(не затримувати чергу), але як же захист картки???!
- це ж будь-який шмаркач знайде/вкраде картку і на весь ліміт накупить собі, що захоче, бо ЖОДНИХ ЗАМОРОЧОК З КОДОМ - НЕПОТРІБНО!!!!
- ЩО Ж ЦЕ ЗА......БЕЗПЕКА?
Все с точностью наоборот. Без ввода пина, по подписи - самый безопасный способ расчета.
И удивительно, что как раз приват вшивает во все свои карты для аленей принудительный ввод пина
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Stringer
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Додано: Вів 16 жов, 2018 12:49
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greenozon
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Додано: Вів 16 жов, 2018 13:18
Stringer написав:
Все с точностью наоборот. Без ввода пина, по подписи - самый безопасный способ расчета.
И удивительно, что как раз приват вшивает во все свои карты для аленей принудительный ввод пина
.... про ЯКУ безпеку Ви балакаєте, якщо Я описав вище, що тепер крадіям ПОЛЕГШИЛИ життя! (не потрібно заморочуватись з пін-кодом) ?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Вів 16 жов, 2018 13:28
Долярчик
Без пин-кода операции можно опротестовать и деньги вернутся, с пин-кодом - нет.
Печально, что за столько лет на форуме до сих пор этого не знаете... IMPRINTER
много раз эту тему разжёвывал самым подробнейшим способом.
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Vorlon
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Додано: Вів 16 жов, 2018 13:30
Долярчик написав: Stringer написав:
Все с точностью наоборот. Без ввода пина, по подписи - самый безопасный способ расчета.
И удивительно, что как раз приват вшивает во все свои карты для аленей принудительный ввод пина
.... про ЯКУ безпеку Ви балакаєте, якщо Я описав вище, що тепер крадіям ПОЛЕГШИЛИ життя! (не потрібно заморочуватись з пін-кодом) ?
Бо якщо пін введено не було, транзакцію можна оспорити, а у випадках, коли картка підтримує більш безпечну оплату (ввод ПІНу для чіпованої) а термінал не запитав пін код, то винен завжди торговець.
Якщо ж пін було введено, то вже ніякі суперечки не прокатять.
Налаштування щодо запиту пін коду можуть бути як на картці так і на терміналі
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Faceless
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Додано: Вів 16 жов, 2018 13:33
Stringer написав:
И удивительно, что как раз приват вшивает во все свои карты для аленей принудительный ввод пина
Не дивно. Він з себе знімає відповідальність, а далі це вже проблеми пересічного. Враховуючи масштаб прихвата, економічний ефект має бути колосальний, а репутаційні ризики йому не страшні.
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klug
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Додано: Вів 16 жов, 2018 13:34
klug написав: Stringer написав:
И удивительно, что как раз приват вшивает во все свои карты для аленей принудительный ввод пина
Не дивно. Він з себе знімає відповідальність, а далі це вже проблеми пересічного. Враховуючи масштаб прихвата, економічний ефект має бути колосальний, а репутаційні ризики йому не страшні.
Так отож, удивительно, что у пациета не запросили пин код по карте привата
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Stringer
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Додано: Вів 16 жов, 2018 14:16
Vorlon написав:Долярчик
Без пин-кода операции можно опротестовать и деньги вернутся, с пин-кодом - нет.
Печально, что за столько лет на форуме до сих пор этого не знаете... IMPRINTER
много раз эту тему разжёвывал самым подробнейшим способом.
.... я на банківських гілках гість не частий....... - тому так
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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