Долярчик написав:

.... у Вас залишилось два тижні, щоб підвищити свої %%ставки по гривнедепо!

- в іншому випадку, Я буду забирати свої 100тис.(і не Я один, а таких, думаю буде багато бажаючих)

- тож, при підвищенні на 1,5% - Я 100% залишу свої кошти знову у Вас....

Дякую за розуміння!