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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7794779577967797
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:33

  Долярчик написав:- і от вчора, при розрахунку в сільпо, від мене не потрібно було чьотирьохзначного коду?!
ПриватБанк дозволяє випустити платну картку іменем і фото, її випустять з чипом. При замовленні можна обрати необхідність уведення PIN-коду при оплаті (ця опція не доступна для карток із індивідуальним дизайном).
Оплата карткою за допомогою безконтактної оплати можливо до 100 грн (mastercard) і 500 грн (Visa, з літа наступного року і mastercard).

Для миттєвих карток уведення PIN є обов'язковим.

При розрахунку карткою враховуються побажання картки і POS-терміналу. Якщо картка налаштована на введення PIN-коду, то його з-за налаштування терміналу може запросити.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:24

Re: Приватбанк

  Долярчик написав:- ЩО Ж ЦЕ ЗА......БЕЗПЕКА?
Раньше я тоже рассчитывался картой,но истёк срок годности и я её так и не переоформил! Сейчас расчитываюсь налом и как по мне очень безопасно и в гробу я видел 1-2% КБ!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:34

Re: Приватбанк

  bub-har написав:1-2% КБ

А 5-7%?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 7794779577967797
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