ПриватБанк дозволяє випустити платну картку іменем і фото, її випустять з чипом. При замовленні можна обрати необхідність уведення PIN-коду при оплаті (ця опція не доступна для карток із індивідуальним дизайном).
Оплата карткою за допомогою безконтактної оплати можливо до 100 грн (mastercard) і 500 грн (Visa, з літа наступного року і mastercard).
Для миттєвих карток уведення PIN є обов'язковим.
При розрахунку карткою враховуються побажання картки і POS-терміналу. Якщо картка налаштована на введення PIN-коду, то його з-за налаштування терміналу може запросити.