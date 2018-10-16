Долярчик написав:- і от вчора, при розрахунку в сільпо, від мене не потрібно було чьотирьохзначного коду?!
ПриватБанк дозволяє випустити платну картку іменем і фото, її випустять з чипом. При замовленні можна обрати необхідність уведення PIN-коду при оплаті (ця опція не доступна для карток із індивідуальним дизайном). Оплата карткою за допомогою безконтактної оплати можливо до 100 грн (mastercard) і 500 грн (Visa, з літа наступного року і mastercard).
Для миттєвих карток уведення PIN є обов'язковим.
При розрахунку карткою враховуються побажання картки і POS-терміналу. Якщо картка налаштована на введення PIN-коду, то його з-за налаштування терміналу може запросити.
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MASolomko написав:Для миттєвих карток уведення PIN є обов'язковим. При розрахунку карткою враховуються побажання картки і POS-терміналу. Якщо картка налаштована на введення PIN-коду, то його з-за налаштування терміналу може запросити.
Ось цим Приватбанк і порушує правила МПС, що робить примусове введення ПІН-коду по всіх миттєвих картках. Картки з магнітною стрічкою (як миттєві, так і іменні) зазвичай не повинні вимагати введення ПІНу, чіповані - з введенням ПІН-коду. Натомість Приват прошиває в усі картки, окрім платних з фото, запит на ПІН навіть якщо платіжний термінал цього не вимагає за замовчуванням. Ще є такий нюанс, що запит на ПІН або без ПІНу може формувати продавець, але не щодо карток Приватбанку. У мене самого було таке, що термінал попросив введення ПІН-коду картки, який до того ніколи не запитувався і який я не памятаю. Тоді продавець зробила повторний запит на оплату з тієї самої картки, але вже без ПІНу.
Востаннє редагувалось Sanio в Вів 16 жов, 2018 23:19, всього редагувалось 1 раз.
Не помню где, но кто-то из представителей банков (не привата) в одной из веток на этом форуме недавно давал разъяснение, что отсутствие "запроса ПИНа по карте без чипа" является "рекомендацией МПС", а не их требованием. В случае если это таки рекомендация - считаю не правильно писать, что банк "нарушает правила МПС". ИМХО корректнее писать что банк "не соблюдает рекомендации". А это, согласитесь, довольно сильно меняет суть написанного.