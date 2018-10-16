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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7794779577967797
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:33

  Долярчик написав:- і от вчора, при розрахунку в сільпо, від мене не потрібно було чьотирьохзначного коду?!
ПриватБанк дозволяє випустити платну картку іменем і фото, її випустять з чипом. При замовленні можна обрати необхідність уведення PIN-коду при оплаті (ця опція не доступна для карток із індивідуальним дизайном).
Оплата карткою за допомогою безконтактної оплати можливо до 100 грн (mastercard) і 500 грн (Visa, з літа наступного року і mastercard).

Для миттєвих карток уведення PIN є обов'язковим.

При розрахунку карткою враховуються побажання картки і POS-терміналу. Якщо картка налаштована на введення PIN-коду, то його з-за налаштування терміналу може запросити.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:24

Re: Приватбанк

  Долярчик написав:- ЩО Ж ЦЕ ЗА......БЕЗПЕКА?
Раньше я тоже рассчитывался картой,но истёк срок годности и я её так и не переоформил! Сейчас расчитываюсь налом и как по мне очень безопасно и в гробу я видел 1-2% КБ!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:34

Re: Приватбанк

  bub-har написав:1-2% КБ

А 5-7%?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 20:26

  Квесторе_поверніться написав:
  bub-har написав:1-2% КБ

А 5-7%?
Сима это хорошо,но для такого КБ нужно выполнить некоторые условия и они мне не подходят! Это хорошо тем,кто много тратит!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 23:17

  MASolomko написав:Для миттєвих карток уведення PIN є обов'язковим.
При розрахунку карткою враховуються побажання картки і POS-терміналу. Якщо картка налаштована на введення PIN-коду, то його з-за налаштування терміналу може запросити.

Ось цим Приватбанк і порушує правила МПС, що робить примусове введення ПІН-коду по всіх миттєвих картках. Картки з магнітною стрічкою (як миттєві, так і іменні) зазвичай не повинні вимагати введення ПІНу, чіповані - з введенням ПІН-коду. Натомість Приват прошиває в усі картки, окрім платних з фото, запит на ПІН навіть якщо платіжний термінал цього не вимагає за замовчуванням.
Ще є такий нюанс, що запит на ПІН або без ПІНу може формувати продавець, але не щодо карток Приватбанку. У мене самого було таке, що термінал попросив введення ПІН-коду картки, який до того ніколи не запитувався і який я не памятаю. Тоді продавець зробила повторний запит на оплату з тієї самої картки, але вже без ПІНу.
Востаннє редагувалось Sanio в Вів 16 жов, 2018 23:19, всього редагувалось 1 раз.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 23:19

Sanio

ну примату так выгодно делать. это же мошенический банк поэтому так и поступает. чтоб не нести никакой ответственности и умыть руки в случае чего.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 23:32

IMPRINTER
Странно, что банк стал государственным, а политика относительно карт и операций с ними не изменилась никак
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 23:45

Так ТРЕБОВАНИЕ или РЕКОМЕНДАЦИЯ???

Не помню где, но кто-то из представителей банков (не привата) в одной из веток на этом форуме недавно давал разъяснение, что отсутствие "запроса ПИНа по карте без чипа" является "рекомендацией МПС", а не их требованием. В случае если это таки рекомендация - считаю не правильно писать, что банк "нарушает правила МПС". ИМХО корректнее писать что банк "не соблюдает рекомендации". А это, согласитесь, довольно сильно меняет суть написанного.
Flamingo
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