|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 жов, 2018 08:43
ROLF написав:
Вчера СЄПом переводил с КДВ в Аваль гривну,комиссия составила 50коп.где то что то в тарифах изменили?
До речі, на сайті написано, що СЕП з Уні = 1%, а тут колеги писали, що стало 3 грн. Хтось знає, як насправді ?
-
maxprofit
-
-
- Повідомлень: 688
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 661 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 жов, 2018 08:47
maxprofit написав: ROLF написав:
Вчера СЄПом переводил с КДВ в Аваль гривну,комиссия составила 50коп.где то что то в тарифах изменили?
До речі, на сайті написано, що СЕП з Уні = 1%, а тут колеги писали, що стало 3 грн. Хтось знає, як насправді ?
Если через мои платежи, то три грн
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8093
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 1109 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 17 жов, 2018 08:48
Mavr написав: demyurg написав: DmitryV написав:
В Приватбанке всегда был литим на снятие 20 000грн в течении трех часов... пишите про лимит 20грн, так еще будет катострофичнее )) всепропаломывсеумрем
20000 гривен, три дня первый раз с этим столкнулся. Через три часа ещё десятку снял без проблем. Причём с обычной КДВ
Вчера тоже с этим столкнулся. Снял 20000 и больше не дает, причем в любой приватовском банкомате, то есть они обмениваются данными.
Также пробовал снять в Укрэксим, Euronet, Pinbank, Ощад, Таскомбанк - везде отказ в снятии суммы. Пришлось по-дятловски цедить в Ощаде по 2000.
Кто знает как обойти это дерьмо дерьмищное? Банкоматы какого банка нормально выдают большие суммы?
Это лимит по карте, банкоматы тут не причём, и данными они не обмениваются
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8093
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 1109 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 17 жов, 2018 08:51
Stringer написав:
Это лимит по карте, банкоматы тут не причём, и данными они не обмениваются
Ничего подобного. Лимит по карте у меня был установлен в 30000, как раз перед данной операцией. Если бы был лимит по карте, то больше 20000 в сутки не дало бы снять в любом банкомате
, однако ж Ощад дал, хоть и по чайной ложке.
Это тупой приватовский лимит.
То что был отказ в Укрэксим, Euronet, Pinbank, Ощад, Таскомбанк
- это скорее всего, не было 500-к или политика конкретного банка по снятию крупных сумм.
-
Mavr
-
-
- Повідомлень: 43
- З нами з: 13.06.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 жов, 2018 08:57
RTFM
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
-
Alex_ki
-
-
- Повідомлень: 263
- З нами з: 26.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 жов, 2018 09:00
Alex_ki написав:
RTFM
Это понятно, с Приватом все давно было ясно (и, кстати, это была не КдВ, а Универсалочка Gold), вопрос был в другом:
Кто знает как обойти это? Банкоматы какого банка нормально выдают большие суммы?
Востаннє редагувалось Mavr
в Сер 17 жов, 2018 09:48, всього редагувалось 2 разів.
-
Mavr
-
-
- Повідомлень: 43
- З нами з: 13.06.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 жов, 2018 09:02
Stringer
В том то и дело,рисовало 3грн.,а по факту 50коп.
-
ROLF
-
-
- Повідомлень: 593
- З нами з: 27.03.14
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 жов, 2018 09:46
MASolomko написав:
Flamingo, представитель Таси это писал.
про это писали еще задолго до того. это общеизвестная норма.
т.к. периодически вылазит какой то олень и с воплями типа вчера рассчитался картой, а у меня не запросило ПИН - караул ! поэтому ликбез на эту тему тут проводился регулярно.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 35234
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5582 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик
, BBC
, kostya77
, lubopytnaya
, mephala
, Sain_повернувся
, vollena71
, wig
, Квесторе_поверніться
, Вкладчик1234
і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|