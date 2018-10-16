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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7795779677977798
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 08:43

  ROLF написав:Вчера СЄПом переводил с КДВ в Аваль гривну,комиссия составила 50коп.где то что то в тарифах изменили?

До речі, на сайті написано, що СЕП з Уні = 1%, а тут колеги писали, що стало 3 грн. Хтось знає, як насправді ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 08:47

  maxprofit написав:
  ROLF написав:Вчера СЄПом переводил с КДВ в Аваль гривну,комиссия составила 50коп.где то что то в тарифах изменили?

До речі, на сайті написано, що СЕП з Уні = 1%, а тут колеги писали, що стало 3 грн. Хтось знає, як насправді ?

Если через мои платежи, то три грн
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 08:48

  Mavr написав:
  demyurg написав:
  DmitryV написав:В Приватбанке всегда был литим на снятие 20 000грн в течении трех часов... пишите про лимит 20грн, так еще будет катострофичнее )) всепропаломывсеумрем

20000 гривен, три дня первый раз с этим столкнулся. Через три часа ещё десятку снял без проблем. Причём с обычной КДВ


Вчера тоже с этим столкнулся. Снял 20000 и больше не дает, причем в любой приватовском банкомате, то есть они обмениваются данными.
Также пробовал снять в Укрэксим, Euronet, Pinbank, Ощад, Таскомбанк - везде отказ в снятии суммы. Пришлось по-дятловски цедить в Ощаде по 2000.
Кто знает как обойти это дерьмо дерьмищное? Банкоматы какого банка нормально выдают большие суммы?

Это лимит по карте, банкоматы тут не причём, и данными они не обмениваются :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 08:51

  Stringer написав:Это лимит по карте, банкоматы тут не причём, и данными они не обмениваются :mrgreen:


Ничего подобного. Лимит по карте у меня был установлен в 30000, как раз перед данной операцией. Если бы был лимит по карте, то больше 20000 в сутки не дало бы снять в любом банкомате, однако ж Ощад дал, хоть и по чайной ложке.
Это тупой приватовский лимит.

То что был отказ в Укрэксим, Euronet, Pinbank, Ощад, Таскомбанк - это скорее всего, не было 500-к или политика конкретного банка по снятию крупных сумм.
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 08:57

Re: Приватбанк

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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:00

Re: Приватбанк

  Alex_ki написав:RTFM


Это понятно, с Приватом все давно было ясно (и, кстати, это была не КдВ, а Универсалочка Gold), вопрос был в другом:

Кто знает как обойти это? Банкоматы какого банка нормально выдают большие суммы?
Востаннє редагувалось Mavr в Сер 17 жов, 2018 09:48, всього редагувалось 2 разів.
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:02

Stringer
В том то и дело,рисовало 3грн.,а по факту 50коп.
ROLF
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:46

  MASolomko написав:Flamingo, представитель Таси это писал.


про это писали еще задолго до того. это общеизвестная норма.
т.к. периодически вылазит какой то олень и с воплями типа вчера рассчитался картой, а у меня не запросило ПИН - караул ! поэтому ликбез на эту тему тут проводился регулярно.
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