Любі друзі!™ .... бачу, що дехто тут намагається "блиснути розумом" і обзиває "незнаючих" оленями.... хоч в самих роги тирчать!
....так от ще раз пояснюю: - картка з якої НЕ запитало пін-коду(хоч до цього часу ЗАВЖДИ запитувало) універсалка ГОЛД-чіпована!
... і тут кажуть: "ну і що, оспорити таке проведення завжди можна і гроші повернуть" - Любі друзі, так Я з таким успіхом, дам картку своєму товаришу - він набере на неї всякої дорогої хрені в супермаркеті, а потім її викине..... - а Я такий через 2-3 години телефоную на гарячку, що в мене вкрали в громад. транспорті картку..... - то що, Я потім ЛЕГКО можу оспорити це, так як розрахунок робили "грабіжники" без підтвердження пін-коду?
- хіба це не абсурдно? - захист має бути ЗАВЖДИ!!!
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 17 жов, 2018 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Долярчик написав:Любі друзі!™ .... бачу, що дехто тут намагається "блиснути розумом" і обзиває "незнаючих" оленями.... хоч в самих роги тирчать!
....так от ще раз пояснюю: - картка з якої НЕ запитало пін-коду(хоч до цього часу ЗАВЖДИ запитувало) універсалка ГОЛД-чіпована!
... і тут кажуть: "ну і що, оспорити таке проведення завжди можна і гроші повернуть" - Любі друзі, так Я з таким успіхом, дам картку своєму товаришу - він набере на неї всякої дорогої хрені в супермаркеті, а потім її викине..... - а Я такий через 2-3 години телефоную на гарячку, що в мене вкрали в громад. транспорті картку..... - то що, Я потім ЛЕГКО можу оспорити це, так як розрахунок робили "грабіжники" без підтвердження пін-коду?
- хіба це не абсурдно? - захист має бути ЗАВЖДИ!!!
Втрачену картку зразу потрібно блокувати.
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Долярчик написав:Квесторе_поверніться ...ну так типу не помітив одразу,... а аж через пару годин
Перевірте на практиці...чи вдасться грошенята повернути.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
это вытекает из элементарной логики и безопасности, что вводить ПИНа в публичном месте (супермаркет, кафе, заправка и т.п), где его можно подсмотреть по незащищенной (нечипованной) карте нельзя. ПИН по нечипсам - для снятия в банкомате. как говориться, если в правилах пользолвания лифом не написано, чтов нем нельзя мочиться - это не значит, что это там можно делать ) Примат как банк который всегда старается уйти от ответсвеннсти поэтому специально зашивает по нечипованным картам принудительную проверку ПИНа, чтобы потом умыть руки и сказать - сам дурак - операция прошла с вводом пина - значит вы его кому то сообщили. Операция с вводом ПИНа не оспаривается.
Несподівано швидко ми скотилися від "кричуще порушення правил МПС", до "порушення елементарної логіки" - не треба так. Якщо є конкретне правило, на яке можна посилатися, то можна пробувати напоумити хоча б ТАСю, якщо є лише логіка, тоді лише платити за чіповані картки.
это вопрос уже был снят - настоятельные рекомендации МПС, если вам не нравится слово "требования".
вот банк дает настоятельные рекомендации клиенту - не разглашать ПИН-код / свв код / кодовое слово, т.к. его разглашение чревато мошеническими действиями третих лиц.
Так же и МПС дает такие же настоятельные рекомендации - что для минимизации риска утраты денежных средств клиентами банков нельзя осуществлять по нечипованным картам операции с вводом ПИН-кода в любых местах, кроме банкоматов.
В правилах ползования картами покойного банка Форум, например, тоже было написано, что если в любом месте, кроме банкомата у клиента кто-то требует введение ПИН-кода по нечипованной карте, клиент обязан прекратить транзакцию, позвонить в банк, вызвать милицию и сообщить о попытках мошеничества.
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