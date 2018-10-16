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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7797779877997800>
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:48

Re: Приватбанк

Любі друзі!
.... бачу, що дехто тут намагається "блиснути розумом" і обзиває "незнаючих" оленями.... хоч в самих роги тирчать!

....так от ще раз пояснюю:
- картка з якої НЕ запитало пін-коду(хоч до цього часу ЗАВЖДИ запитувало) універсалка ГОЛД-чіпована!

... і тут кажуть: "ну і що, оспорити таке проведення завжди можна і гроші повернуть"
- Любі друзі, так Я з таким успіхом, дам картку своєму товаришу - він набере на неї всякої дорогої хрені в супермаркеті, а потім її викине..... - а Я такий через 2-3 години телефоную на гарячку, що в мене вкрали в громад. транспорті картку.....
- то що, Я потім ЛЕГКО можу оспорити це, так як розрахунок робили "грабіжники" без підтвердження пін-коду?

- хіба це не абсурдно?
- захист має бути ЗАВЖДИ!!!
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Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 17 жов, 2018 14:57, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:51

  Долярчик написав:Любі друзі!
.... бачу, що дехто тут намагається "блиснути розумом" і обзиває "незнаючих" оленями.... хоч в самих роги тирчать!

....так от ще раз пояснюю:
- картка з якої НЕ запитало пін-коду(хоч до цього часу ЗАВЖДИ запитувало) універсалка ГОЛД-чіпована!

... і тут кажуть: "ну і що, оспорити таке проведення завжди можна і гроші повернуть"
- Любі друзі, так Я з таким успіхом, дам картку своєму товаришу - він набере на неї всякої дорогої хрені в супермаркеті, а потім її викине..... - а Я такий через 2-3 години телефоную на гарячку, що в мене вкрали в громад. транспорті картку.....
- то що, Я потім ЛЕГКО можу оспорити це, так як розрахунок робили "грабіжники" без підтвердження пін-коду?

- хіба це не абсурдно?
- захист має бути ЗАВЖДИ!!!

Втрачену картку зразу потрібно блокувати.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:56

Квесторе_поверніться
...ну так типу не помітив одразу,... а аж через пару годин :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:59

  Долярчик написав:Квесторе_поверніться
...ну так типу не помітив одразу,... а аж через пару годин :lol:

Перевірте на практиці...чи вдасться грошенята повернути. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:05

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:Квесторе_поверніться
...ну так типу не помітив одразу,... а аж через пару годин :lol:

Перевірте на практиці...чи вдасться грошенята повернути. :)

... ну так бачите, що тут кажуть, що краще без пін-коду :lol:
....а Я от придумав таку історію...... - цікаво, що на це "мудрі голови" скажуть? :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:16

корзина платежей у всех глючит?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:40

  IMPRINTER написав:klug

это вытекает из элементарной логики и безопасности, что вводить ПИНа в публичном месте (супермаркет, кафе, заправка и т.п), где его можно подсмотреть по незащищенной (нечипованной) карте нельзя. ПИН по нечипсам - для снятия в банкомате.
как говориться, если в правилах пользолвания лифом не написано, чтов нем нельзя мочиться - это не значит, что это там можно делать )
Примат как банк который всегда старается уйти от ответсвеннсти поэтому специально зашивает по нечипованным картам принудительную проверку ПИНа, чтобы потом умыть руки и сказать - сам дурак - операция прошла с вводом пина - значит вы его кому то сообщили. Операция с вводом ПИНа не оспаривается.

Несподівано швидко ми скотилися від "кричуще порушення правил МПС", до "порушення елементарної логіки" - не треба так. Якщо є конкретне правило, на яке можна посилатися, то можна пробувати напоумити хоча б ТАСю, якщо є лише логіка, тоді лише платити за чіповані картки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:48

klug

это вопрос уже был снят - настоятельные рекомендации МПС, если вам не нравится слово "требования".

вот банк дает настоятельные рекомендации клиенту - не разглашать ПИН-код / свв код / кодовое слово, т.к. его разглашение чревато мошеническими действиями третих лиц.

Так же и МПС дает такие же настоятельные рекомендации - что для минимизации риска утраты денежных средств клиентами банков нельзя осуществлять по нечипованным картам операции с вводом ПИН-кода в любых местах, кроме банкоматов.

В правилах ползования картами покойного банка Форум, например, тоже было написано, что если в любом месте, кроме банкомата у клиента кто-то требует введение ПИН-кода по нечипованной карте, клиент обязан прекратить транзакцию, позвонить в банк, вызвать милицию и сообщить о попытках мошеничества.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 17:09

IMPRINTER
Тобто база - це рекомендації, яких просто смертні не бачили і правила користування картками покійного банку? З таким ставленням слона ми не продамо.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 17:18

Re: Приватбанк

Mavr написав:Кто знает как обойти это? Банкоматы какого банка нормально выдают большие суммы?


Если вдруг ещё найдёте Укрсоц, можете его подоить, он спокойно выдал 5 раз подряд по 8к по бомжеголдовой Визе и даже не крякнул.
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