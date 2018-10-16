|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 жов, 2018 17:22
Mathias написав:
Если вдруг ещё найдёте Укрсоц, можете его подоить, он спокойно выдал 5 раз подряд по 8к по бомжеголдовой Визе и даже не крякнул.
8К, конечно, не бог весть что, но спасибо и на этом. В следующий раз попробую.
Особо прикололо, что все вышеозначенные банкоматы я пробовал в квадрате Майдан-Бассейная, то есть, там где иностранцев по 5 штук на квадратный метр, и по идее, выдача налички там должна быть как по маслу. Но нет, не на того напал.
-
Mavr
-
-
- Повідомлень: 44
- З нами з: 13.06.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 жов, 2018 17:39
Mavr написав: Mathias написав:
Если вдруг ещё найдёте Укрсоц, можете его подоить, он спокойно выдал 5 раз подряд по 8к по бомжеголдовой Визе и даже не крякнул.
8К, конечно, не бог весть что, но спасибо и на этом. В следующий раз попробую.
Особо прикололо, что все вышеозначенные банкоматы я пробовал в квадрате Майдан-Бассейная, то есть, там где иностранцев по 5 штук на квадратный метр, и по идее, выдача налички там должна быть как по маслу. Но нет, не на того напал.
Говорят, что креди агриколь и сбербанк рф- самые щедрые
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8095
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 1111 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 17 жов, 2018 18:17
Так тут как раз логика есть -у иностранцев наверняка идёт за снятие за рубежом %+х$ чем меньше выдаст банкомат, тем больше профит за счёт минималки
Мне БТА выдавал по 15 за подход, правда удобное отделение уже закрылось
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
-
Alex_ki
-
-
- Повідомлень: 264
- З нами з: 26.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|