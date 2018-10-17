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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7797779877997800
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 17:22

  Mathias написав:Если вдруг ещё найдёте Укрсоц, можете его подоить, он спокойно выдал 5 раз подряд по 8к по бомжеголдовой Визе и даже не крякнул.


8К, конечно, не бог весть что, но спасибо и на этом. В следующий раз попробую.
Особо прикололо, что все вышеозначенные банкоматы я пробовал в квадрате Майдан-Бассейная, то есть, там где иностранцев по 5 штук на квадратный метр, и по идее, выдача налички там должна быть как по маслу. Но нет, не на того напал.
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 17:39

  Mavr написав:
  Mathias написав:Если вдруг ещё найдёте Укрсоц, можете его подоить, он спокойно выдал 5 раз подряд по 8к по бомжеголдовой Визе и даже не крякнул.


8К, конечно, не бог весть что, но спасибо и на этом. В следующий раз попробую.
Особо прикололо, что все вышеозначенные банкоматы я пробовал в квадрате Майдан-Бассейная, то есть, там где иностранцев по 5 штук на квадратный метр, и по идее, выдача налички там должна быть как по маслу. Но нет, не на того напал.

Говорят, что креди агриколь и сбербанк рф- самые щедрые
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 18:17

Re: Приватбанк

Так тут как раз логика есть -у иностранцев наверняка идёт за снятие за рубежом %+х$ чем меньше выдаст банкомат, тем больше профит за счёт минималки

Мне БТА выдавал по 15 за подход, правда удобное отделение уже закрылось
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:24

Re: Приватбанк

Mavr написав:
8К, конечно, не бог весть что, но спасибо и на этом.


Ну это максимум за раз если там только 200-ки.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:31

  Долярчик написав:Любі друзі!
.... бачу, що дехто тут намагається "блиснути розумом" і обзиває "незнаючих" оленями.... хоч в самих роги тирчать!

....так от ще раз пояснюю:
- картка з якої НЕ запитало пін-коду(хоч до цього часу ЗАВЖДИ запитувало) універсалка ГОЛД-чіпована!

... і тут кажуть: "ну і що, оспорити таке проведення завжди можна і гроші повернуть"
- Любі друзі, так Я з таким успіхом, дам картку своєму товаришу - він набере на неї всякої дорогої хрені в супермаркеті, а потім її викине..... - а Я такий через 2-3 години телефоную на гарячку, що в мене вкрали в громад. транспорті картку.....
- то що, Я потім ЛЕГКО можу оспорити це, так як розрахунок робили "грабіжники" без підтвердження пін-коду?

- хіба це не абсурдно?
- захист має бути ЗАВЖДИ!!!
[/url]

... цікаво, що як Я вказав, що в мене картка чіпована і привів отакий приклад...... - все...... "затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих"

.... ну, "любі друзі" - не ховайтесь по кущах :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 23:16

Долярчик
В залежності від налаштувань терміналу і суми оплати ПІН може запитуватися а може і ні, інколи продавці на свій страх і ризик проводять операції без введення ПІН-коду. У мене чіпована картка (не Привату) ніколи не запитує ПІН-код при оплаті на суму до 500 грн. Якої МПС ваша картка і якою була сума до оплати?
Sanio
 
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