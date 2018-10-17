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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 жов, 2018 17:22
Mathias написав:
Если вдруг ещё найдёте Укрсоц, можете его подоить, он спокойно выдал 5 раз подряд по 8к по бомжеголдовой Визе и даже не крякнул.
8К, конечно, не бог весть что, но спасибо и на этом. В следующий раз попробую.
Особо прикололо, что все вышеозначенные банкоматы я пробовал в квадрате Майдан-Бассейная, то есть, там где иностранцев по 5 штук на квадратный метр, и по идее, выдача налички там должна быть как по маслу. Но нет, не на того напал.
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Mavr
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Додано: Сер 17 жов, 2018 17:39
Mavr написав: Mathias написав:
Если вдруг ещё найдёте Укрсоц, можете его подоить, он спокойно выдал 5 раз подряд по 8к по бомжеголдовой Визе и даже не крякнул.
8К, конечно, не бог весть что, но спасибо и на этом. В следующий раз попробую.
Особо прикололо, что все вышеозначенные банкоматы я пробовал в квадрате Майдан-Бассейная, то есть, там где иностранцев по 5 штук на квадратный метр, и по идее, выдача налички там должна быть как по маслу. Но нет, не на того напал.
Говорят, что креди агриколь и сбербанк рф- самые щедрые
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Stringer
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Додано: Сер 17 жов, 2018 18:17
Так тут как раз логика есть -у иностранцев наверняка идёт за снятие за рубежом %+х$ чем меньше выдаст банкомат, тем больше профит за счёт минималки
Мне БТА выдавал по 15 за подход, правда удобное отделение уже закрылось
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Alex_ki
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Додано: Сер 17 жов, 2018 19:24
Mavr написав:
8К, конечно, не бог весть что, но спасибо и на этом.
Ну это максимум за раз если там только 200-ки.
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Aps
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Додано: Сер 17 жов, 2018 19:31
Долярчик написав:Любі друзі!
™
.... бачу, що дехто тут намагається "блиснути розумом" і обзиває "незнаючих" оленями.... хоч в самих роги тирчать!
....так от ще раз пояснюю:
- картка з якої НЕ запитало пін-коду(хоч до цього часу ЗАВЖДИ запитувало) універсалка ГОЛД-чіпована!
... і тут кажуть: "ну і що, оспорити таке проведення завжди можна і гроші повернуть"
- Любі друзі, так Я з таким успіхом, дам картку своєму товаришу - він набере на неї всякої дорогої хрені в супермаркеті, а потім її викине..... - а Я такий через 2-3 години телефоную на гарячку, що в мене вкрали в громад. транспорті картку.....
- то що, Я потім ЛЕГКО можу оспорити це, так як розрахунок робили "грабіжники" без підтвердження пін-коду?
- хіба це не абсурдно?
- захист має бути ЗАВЖДИ!!!
[/url]
... цікаво, що як Я вказав, що в мене картка чіпована і привів отакий приклад...... - все...... "затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих"
.... ну, "любі друзі" - не ховайтесь по кущах
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Сер 17 жов, 2018 23:16
Долярчик
В залежності від налаштувань терміналу і суми оплати ПІН може запитуватися а може і ні, інколи продавці на свій страх і ризик проводять операції без введення ПІН-коду. У мене чіпована картка (не Привату) ніколи не запитує ПІН-код при оплаті на суму до 500 грн. Якої МПС ваша картка і якою була сума до оплати?
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Sanio
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Додано: Чет 18 жов, 2018 06:54
Sanio
.... там Я фото кидав, що моя картка чіпована - Віза, Голд універсальна...
- і покищо, Я завжди нею робив невеликі покупки і ЗАВЖДИ(навіть, коли тільки хліб купував) запитувало пін-код, а тут отак перший раз....
- тому Я навів приклад, що тоді отак ЗАНАДТО ЛЕГКО, може БУДЬ-ХТО покористуватись тою карткою, а Я(по відгукам форумчан) можу ЛЕГКО це все оскаржити і повернути свої гроші...
- тому і кажу, що то апсурдно
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Чет 18 жов, 2018 07:26
Долярчик, а на яку суму коштів ти робив покупку без ПІН?
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MASolomko
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