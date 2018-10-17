Не стоит так легко говорить про абсурдность чего-либо, досконально не разобравшись в теме!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 жов, 2018 09:32
Не стоит так легко говорить про абсурдность чего-либо, досконально не разобравшись в теме!
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Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 18 жов, 2018 10:17, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 18 жов, 2018 09:32
Re: Приватбанк
....так,покупка була не велика 11грн, але ранішше теж такі дрібні покупки були, тільки в інших маркетах і пін-код потрібно було!
.... але мене цікавить зараз той приклад, що Я привів вище! - бо ж тут тведять, що можна оскаржити будь-який платіж, який не був підтверджений пін-кодом!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 18 жов, 2018 09:33
Re: Приватбанк
Вы просто пророк
Додано: Чет 18 жов, 2018 09:37
Faceless
- давайте і Ви відповідайте за свої слова! - Ви теж казали, що можна легко оскаржити покупку без підтвердження пін-кодом!
- от і дайте відповідь на мій приведений приклад, де моєю карткою скористається товариш, а я потім це "легко оскаржу"?!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 18 жов, 2018 09:43
... так для того Я і запитав тутешніх "мудрих голів" і ще навів приклад, на який всі морозяться відповідати!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 18 жов, 2018 09:47
Re: Приватбанк
Не так легко, але це можливо. Це у випадку якщо справді були б шахрайські дії. Але чого розводити тут скиглення за одну операцію на 11 грн - взагалі незрозуміло
Додано: Чет 18 жов, 2018 09:54
... та мова майже не про те, Я там для кого придумав випадок про товариша? - а якщо на його міці буде справжній крадій?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 18 жов, 2018 09:59
.... тобто, для Вас це нормально, що наприклад, Ваша картка буде беззахисною? - що хтось, поцупивши Вашу картку, може нею скористатись, щонайменше в деяких супермаркетах, взявши, наприклад, пару баночок ікри в кожному маркеті....
Байдужість - наша українська позиція???!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 18 жов, 2018 10:01
Від якої суми можна починати скиглення (шоб знати)? ))
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