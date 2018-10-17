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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7799780078017802>
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:32

  Долярчик написав:- тому і кажу, що то апсурдно

Не стоит так легко говорить про абсурдность чего-либо, досконально не разобравшись в теме! ;)

Читать до прояснения:
Когда запрашивается PIN-код при оплате?
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 18 жов, 2018 10:17, всього редагувалось 2 разів.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:32

Re: Приватбанк

....так,покупка була не велика 11грн, але ранішше теж такі дрібні покупки були, тільки в інших маркетах і пін-код потрібно було!

.... але мене цікавить зараз той приклад, що Я привів вище! - бо ж тут тведять, що можна оскаржити будь-який платіж, який не був підтверджений пін-кодом! :?:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:33

Re: Приватбанк

Долярчик написав:....так,покупка була не велика 11грн, але ранішше теж такі дрібні покупки були, тільки в інших маркетах і пін-код потрібно було!

.... але мене цікавить зараз той приклад, що Я привів вище! - бо ж тут тведять, що можна оскаржити будь-який платіж, який не був підтверджений пін-кодом! :?:


apollo написав:
  MASolomko написав:на яку суму коштів ти робив покупку без ПІН?
И после 2-х дней стонов выяснится что это была покупка жвачки за 12,50


Вы просто пророк
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:37

Faceless
- давайте і Ви відповідайте за свої слова! - Ви теж казали, що можна легко оскаржити покупку без підтвердження пін-кодом!

- от і дайте відповідь на мій приведений приклад, де моєю карткою скористається товариш, а я потім це "легко оскаржу"?!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:43

  Vorlon написав:
  Долярчик написав:- тому і кажу, що то апсурдно

Не стоит так легко говорить про абсурдность чего-либо, досконально не разобравшись в теме! ;)

Читать до прояснения:
https://habr.com/post/356554/

... так для того Я і запитав тутешніх "мудрих голів" і ще навів приклад, на який всі морозяться відповідати! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:47

Re: Приватбанк

  Долярчик написав:- давайте і Ви відповідайте за свої слова! - Ви теж казали, що можна легко оскаржити покупку без підтвердження пін-кодом!

Не так легко, але це можливо. Це у випадку якщо справді були б шахрайські дії. Але чого розводити тут скиглення за одну операцію на 11 грн - взагалі незрозуміло
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:47

Долярчик
Я не знаю,можно оскаржити,не можна... Ну хватит уже...
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:54

  Faceless написав:
  Долярчик написав:- давайте і Ви відповідайте за свої слова! - Ви теж казали, що можна легко оскаржити покупку без підтвердження пін-кодом!

Не так легко, але це можливо. Це у випадку якщо справді були б шахрайські дії. Але чого розводити тут скиглення за одну операцію на 11 грн - взагалі незрозуміло

... та мова майже не про те, Я там для кого придумав випадок про товариша? - а якщо на його міці буде справжній крадій?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:59

  THB написав:Долярчик
Я не знаю,можно оскаржити,не можна... Ну хватит уже...

.... тобто, для Вас це нормально, що наприклад, Ваша картка буде беззахисною? - що хтось, поцупивши Вашу картку, може нею скористатись, щонайменше в деяких супермаркетах, взявши, наприклад, пару баночок ікри в кожному маркеті....

Байдужість - наша українська позиція???!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:01

  Faceless написав:
  Долярчик написав:- давайте і Ви відповідайте за свої слова! - Ви теж казали, що можна легко оскаржити покупку без підтвердження пін-кодом!

Не так легко, але це можливо. Це у випадку якщо справді були б шахрайські дії. Але чого розводити тут скиглення за одну операцію на 11 грн - взагалі незрозуміло

Від якої суми можна починати скиглення (шоб знати)? ))
Ferlakur
 
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