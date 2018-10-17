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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 жов, 2018 10:07
Долярчик написав: THB написав:Долярчик
Я не знаю,можно оскаржити,не можна... Ну хватит уже...
.... тобто, для Вас це нормально, що наприклад, Ваша картка буде беззахисною? - що хтось, поцупивши Вашу картку, може нею скористатись, щонайменше в деяких супермаркетах, взявши, наприклад, пару баночок ікри в кожному маркеті....
Байдужість - наша українська позиція???!
При расчетах наличными пин тоже не запрашивает,как вы с этим живете? Совет по карте - не бросайте ее где непопадя.
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THB
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Додано: Чет 18 жов, 2018 10:10
Ferlakur написав:
Від якої суми можна починати скиглення (шоб знати)?
Faceless написав: Долярчик написав:
- давайте і Ви відповідайте за свої слова! - Ви теж казали, що можна легко оскаржити покупку без підтвердження пін-кодом!
Не так легко, але це можливо. Це у випадку якщо справді були б шахрайські дії. Але чого розводити тут скиглення за одну операцію на 11 грн - взагалі незрозуміло
))
.... напевно, поки когось не вжухають на пару тисяч грн!!!
- нє, ну Я акуєваю..... - привів конкретний приклад, що може хтось(викрадач картки) набрати товару.......
- а мені типу кажуть "улибаємось і машем"
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Чет 18 жов, 2018 10:10
Долярчик написав:
Байдужість - наша українська позиція???!
Судя по всему, статью по моей ссылке вы так и не прочитали...
Тогда делать голословные утверждения, не разобравшись в сути вопроса, - это лично ваша позиция?
Долярчик написав:
може хтось(викрадач картки) набрати товару.......
Наберёт - оспорим, какие проблемы? Для этого и существуют кредитки, что пока будут идти разбирательства, то мои деньги будут по-прежнему на месте.
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Vorlon
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Додано: Чет 18 жов, 2018 10:19
Vorlon написав: Долярчик написав:
може хтось(викрадач картки) набрати товару.......
Наберёт - оспорим, какие проблемы? Для этого и существуют кредитки, что пока будут идти разбирательства, то мои деньги будут по-прежнему на месте.
А держателям пенсионных, зарплатных карт - куда бежать?
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Ferlakur
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Додано: Чет 18 жов, 2018 10:21
Ferlakur
Туда же - в банк, выпустивший карту.
А вот куда им бежать, если кошелёк украли, выпал, потерян? Вывод: наличка - зло!
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Vorlon
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Додано: Чет 18 жов, 2018 10:23
THB написав:
Совет по карте - не бросайте ее где непопадя.
Человека можно напоить…усыпить… оглушить… ну, в общем, с бесчувственного тела. Наконец, с трупа!
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Ferlakur
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Додано: Чет 18 жов, 2018 10:26
Vorlon написав:Ferlakur
Туда же - в банк, выпустивший карту.
А вот куда им бежать, если кошелёк украли, выпал, потерян? Вывод: наличка - зло!
А кто вообще говорит о наличке? Обсуждаем безопасность расчетов картами при различных способах авторизации.
Если бы кассиры и др. проверяли документ лица, предъявляющего карту, или сличали подпись на чеке, опасения Долярчика можно было бы считать излишними, но...
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Ferlakur
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Додано: Чет 18 жов, 2018 10:30
Можливо в супермаркетах є ліміти в 100 чи 200грн без підтвердження, але 100% інфи про це немає.
Долярчик, може бути правим, бо крадій, може справді пройтись по супермаркетах і всюди зробити закупки на 100-200грн, якщо є такий ліміт.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 10:44
Ferlakur написав: Vorlon написав:Ferlakur
Туда же - в банк, выпустивший карту.
А вот куда им бежать, если кошелёк украли, выпал, потерян? Вывод: наличка - зло!
А кто вообще говорит о наличке? Обсуждаем безопасность расчетов картами при различных способах авторизации.
Если бы кассиры и др. проверяли документ лица, предъявляющего карту, или сличали подпись на чеке, опасения Долярчика можно было бы считать излишними, но...
В этой ситуации возместит торговая точка, если картой доллярчика бещ пина рассситался не доллярчик. А если картой доллярчика рассситался не доллярчик с вводм пина то никто никому ничего не возместит.
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