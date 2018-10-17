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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7799780078017802
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:07

  Долярчик написав:
  THB написав:Долярчик
Я не знаю,можно оскаржити,не можна... Ну хватит уже...

.... тобто, для Вас це нормально, що наприклад, Ваша картка буде беззахисною? - що хтось, поцупивши Вашу картку, може нею скористатись, щонайменше в деяких супермаркетах, взявши, наприклад, пару баночок ікри в кожному маркеті....

Байдужість - наша українська позиція???!

При расчетах наличными пин тоже не запрашивает,как вы с этим живете? Совет по карте - не бросайте ее где непопадя.
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:10

  Ferlakur написав:
  Faceless написав:
  Долярчик написав:- давайте і Ви відповідайте за свої слова! - Ви теж казали, що можна легко оскаржити покупку без підтвердження пін-кодом!

Не так легко, але це можливо. Це у випадку якщо справді були б шахрайські дії. Але чого розводити тут скиглення за одну операцію на 11 грн - взагалі незрозуміло

Від якої суми можна починати скиглення (шоб знати)? ))

.... напевно, поки когось не вжухають на пару тисяч грн!!!

- нє, ну Я акуєваю..... - привів конкретний приклад, що може хтось(викрадач картки) набрати товару.......
- а мені типу кажуть "улибаємось і машем" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:10

  Долярчик написав:Байдужість - наша українська позиція???!

Судя по всему, статью по моей ссылке вы так и не прочитали...

Тогда делать голословные утверждения, не разобравшись в сути вопроса, - это лично ваша позиция?

  Долярчик написав:може хтось(викрадач картки) набрати товару.......

Наберёт - оспорим, какие проблемы? Для этого и существуют кредитки, что пока будут идти разбирательства, то мои деньги будут по-прежнему на месте.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:19

  Vorlon написав:
  Долярчик написав:може хтось(викрадач картки) набрати товару.......

Наберёт - оспорим, какие проблемы? Для этого и существуют кредитки, что пока будут идти разбирательства, то мои деньги будут по-прежнему на месте.

А держателям пенсионных, зарплатных карт - куда бежать? :)
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:21

Ferlakur
Туда же - в банк, выпустивший карту.

А вот куда им бежать, если кошелёк украли, выпал, потерян? Вывод: наличка - зло!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:23

  THB написав: Совет по карте - не бросайте ее где непопадя.

Человека можно напоить…усыпить… оглушить… ну, в общем, с бесчувственного тела. Наконец, с трупа!
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:26

  Vorlon написав:Ferlakur
Туда же - в банк, выпустивший карту.

А вот куда им бежать, если кошелёк украли, выпал, потерян? Вывод: наличка - зло!

А кто вообще говорит о наличке? Обсуждаем безопасность расчетов картами при различных способах авторизации.

Если бы кассиры и др. проверяли документ лица, предъявляющего карту, или сличали подпись на чеке, опасения Долярчика можно было бы считать излишними, но...
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:30

Re: Приватбанк

Можливо в супермаркетах є ліміти в 100 чи 200грн без підтвердження, але 100% інфи про це немає.
Долярчик, може бути правим, бо крадій, може справді пройтись по супермаркетах і всюди зробити закупки на 100-200грн, якщо є такий ліміт.
Tekken
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:44

  Ferlakur написав:
  Vorlon написав:Ferlakur
Туда же - в банк, выпустивший карту.

А вот куда им бежать, если кошелёк украли, выпал, потерян? Вывод: наличка - зло!

А кто вообще говорит о наличке? Обсуждаем безопасность расчетов картами при различных способах авторизации.

Если бы кассиры и др. проверяли документ лица, предъявляющего карту, или сличали подпись на чеке, опасения Долярчика можно было бы считать излишними, но...


В этой ситуации возместит торговая точка, если картой доллярчика бещ пина рассситался не доллярчик. А если картой доллярчика рассситался не доллярчик с вводм пина то никто никому ничего не возместит.
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  #<1 ... 7799780078017802
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