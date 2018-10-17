Додано: Чет 18 жов, 2018 12:50

greenozon, скорее всего опять разводняк:

1. Билеты через П24 дороже, чем через оф. сайты перевозчиков

2. Акция для тех, кому пришло приглашение

3. Квесты по выбиванию кешбека через поддержку, даже при выполнении всех условий, - обеспечены (как всегда)



Хорошая попытка, Приват, но нет

Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?