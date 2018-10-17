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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 жов, 2018 11:03
bub-har написав:
Интересное кино получается! Например,если я дал свою карту Долярчику и он оплатил без ввода пина и скупил пол АТБ,мы всё поделили поровну,а потом я устраиваю качели с АТБ и оспариваю данную покупку,что это был не я,то мне Атб всё возмещает
Кто-то так пробовал?
Попробуй, потом расскажешь (из-под шконки)
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: Чет 18 жов, 2018 11:12
Captain Obvious написав:
Попробуй, потом расскажешь (из-под шконки)
У меня просроченная КДВ,но ради такого дела можно поехать перевыпустить!Интересно просто,кто-то пробовал реально так просто оспорить без посылания его торговой точкой и у него получилось,или это просто теория!
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bub-har
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Додано: Чет 18 жов, 2018 11:51
bub-har написав: Captain Obvious написав:
Попробуй, потом расскажешь (из-под шконки)
У меня просроченная КДВ,но ради такого дела можно поехать перевыпустить!Интересно просто,кто-то пробовал реально так просто оспорить без посылания его торговой точкой и у него получилось,или это просто теория!
Найдите сначала того, кто захочет под уголовку или толстолобиков СБ банка идти ради такого интереса.
Деньги вам возможно и вернут, а вот того, кто будет пользовать карту, возьмут в оборот.
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curiousobro
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Додано: Чет 18 жов, 2018 12:09
curiousobro написав:
того, кто будет пользовать карту, возьмут в оборот.
Ну того,кто рассчитался чужой картой, ещё нужно найти/поймать! А вообще думаю,что ничего не получится и никому деньги не вернут-это теория!
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bub-har
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Додано: Чет 18 жов, 2018 12:45
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greenozon
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