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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7800780178027803
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 11:03

  bub-har написав:Интересное кино получается! Например,если я дал свою карту Долярчику и он оплатил без ввода пина и скупил пол АТБ,мы всё поделили поровну,а потом я устраиваю качели с АТБ и оспариваю данную покупку,что это был не я,то мне Атб всё возмещает :shock: Кто-то так пробовал?

Попробуй, потом расскажешь (из-под шконки) :)
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 11:12

Re: Приватбанк

  Captain Obvious написав:Попробуй, потом расскажешь (из-под шконки)
У меня просроченная КДВ,но ради такого дела можно поехать перевыпустить!Интересно просто,кто-то пробовал реально так просто оспорить без посылания его торговой точкой и у него получилось,или это просто теория!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 11:51

  bub-har написав:
  Captain Obvious написав:Попробуй, потом расскажешь (из-под шконки)
У меня просроченная КДВ,но ради такого дела можно поехать перевыпустить!Интересно просто,кто-то пробовал реально так просто оспорить без посылания его торговой точкой и у него получилось,или это просто теория!


Найдите сначала того, кто захочет под уголовку или толстолобиков СБ банка идти ради такого интереса.

Деньги вам возможно и вернут, а вот того, кто будет пользовать карту, возьмут в оборот.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:09

Re: Приватбанк

  curiousobro написав:того, кто будет пользовать карту, возьмут в оборот.
Ну того,кто рассчитался чужой картой, ещё нужно найти/поймать! А вообще думаю,что ничего не получится и никому деньги не вернут-это теория!
bub-har
 
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