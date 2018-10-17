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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7801780278037804
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 13:28

  2805 написав:На долларовой КДВ завалялось 18,36 долларов.
Как получить их в гривневом эквиваленте?
Можно ли перевести доллары на гривневую карту в П24?
Или пойти в кассу?


можно в п24.
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 13:31

  2805 написав:На долларовой КДВ завалялось 18,36 долларов.
Как получить их в гривневом эквиваленте?
Можно ли перевести доллары на гривневую карту в П24?
Или пойти в кассу?

Тут на днях Искатель пытался депо забрать. Долго ругался.... Посчитайте,сколько это по курсу будет гр., и скупитесь с долл. карты в супермаркете.
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 13:45

  2805 написав:На долларовой КДВ завалялось 18,36 долларов.
Как получить их в гривневом эквиваленте?
Можно ли перевести доллары на гривневую карту в П24?
Или пойти в кассу?

в кассе выдают согласно минимальной купюры в наличии. заказ вроде кратно 50 идет.
ну или в приват24 перевести с баксовой карты на гривневую по курсу и забрать потом в кассе.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:30

Re: Приватбанк

2805 написав:На долларовой КДВ завалялось 18,36 долларов.
Как получить их в гривневом эквиваленте?
Можно ли перевести доллары на гривневую карту в П24?
Или пойти в кассу?
В П24 в робочі дні з 10 до 16год.
Zochan
 
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