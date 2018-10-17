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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 жов, 2018 13:28
2805 написав:
На долларовой КДВ завалялось 18,36 долларов.
Как получить их в гривневом эквиваленте?
Можно ли перевести доллары на гривневую карту в П24?
Или пойти в кассу?
можно в п24.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 13:31
2805 написав:
На долларовой КДВ завалялось 18,36 долларов.
Как получить их в гривневом эквиваленте?
Можно ли перевести доллары на гривневую карту в П24?
Или пойти в кассу?
Тут на днях Искатель пытался депо забрать. Долго ругался.... Посчитайте,сколько это по курсу будет гр., и скупитесь с долл. карты в супермаркете.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 13:45
2805 написав:
На долларовой КДВ завалялось 18,36 долларов.
Как получить их в гривневом эквиваленте?
Можно ли перевести доллары на гривневую карту в П24?
Или пойти в кассу?
в кассе выдают согласно минимальной купюры в наличии. заказ вроде кратно 50 идет.
ну или в приват24 перевести с баксовой карты на гривневую по курсу и забрать потом в кассе.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 14:30
2805 написав:На долларовой КДВ завалялось 18,36 долларов.
Как получить их в гривневом эквиваленте?
Можно ли перевести доллары на гривневую карту в П24?
Или пойти в кассу?
В П24 в робочі дні з 10 до 16год.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 15:49
IMPRINTER написав:
да.
ноесли кассир увидит что подпись не ваша или в документах не фамилия доллярчика если карта именная то вам в лучшем случае должны отказать в худшем вызвать милицию.
торговая точка по инструкции должна проверять как минимум подпись ... если сумма покупки дорогая то еще и документы
Спасибо за разъяснение! Никогда с этим не сталкивался и всегда юзал карты с пином и смс!Думал просто пришёл, рассчитался чужой картой без пина и ушёл!
Востаннє редагувалось bub-har
в Чет 18 жов, 2018 17:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 16:26
IMPRINTER написав:
торговая точка по инструкции должна проверять как минимум подпись ... если сумма покупки дорогая то еще и документы
Причем таки проверяют, из-за чего допку к кредитке супруге надо или делать на ее имя или давать безымянку - неоднократно на кассе отказывали
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Додано: Чет 18 жов, 2018 16:31
bub-har написав: IMPRINTER написав:
да.
ноесли кассир увидит что подпись не ваша или в документах не фамилия доллярчика если карта именная то вам в лучшем случае должны отказать в худшем вызвать милицию.
торговая точка по инструкции должна проверять как минимум подпись ... если сумма покупки дорогая то еще и документы
Спасчибо за разъяснение! Никогда с этим не сталкивался и всегда юзал карты с пином и смс!Думал просто пришёл, рассчитался чужой картой без пина и ушёл!
.... так ото, що ЖОДНОГО підпису і ЖОДНИХ документів касирка не просила! - взагалі, нічого не запрошували!!!
- просто вставила картку почекала трошки, витягнула і віддала!
.... тому Ви все правильно написали про те, що Я Вам, чи Ви мені можете дати картку..... набрати в кожному маркеті по пару банок ікри, розділити на двох....... - а тоді заявити: аяяй, вкрали картку злодії!
.... можна і взагалі, під вечір заявити про викрадення(бо і так смс не приходить, що була здійснена покупка)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Чет 18 жов, 2018 16:39
bub-har написав:
Интересное кино получается! Например,если я дал свою карту Долярчику и он оплатил без ввода пина и скупил пол АТБ,мы всё поделили поровну,а потом я устраиваю качели с АТБ и оспариваю данную покупку,что это был не я,то мне Атб всё возмещает
Кто-то так пробовал?
... саме так!
...от місцеві теоретики кажуть, що все буде гуд!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Чет 18 жов, 2018 16:42
Долярчик написав: bub-har написав:
Интересное кино получается! Например,если я дал свою карту Долярчику и он оплатил без ввода пина и скупил пол АТБ,мы всё поделили поровну,а потом я устраиваю качели с АТБ и оспариваю данную покупку,что это был не я,то мне Атб всё возмещает
Кто-то так пробовал?
... саме так!
...от місцеві теоретики кажуть, що все буде гуд!
Касири порушують правила роботи з картками.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 16:56
Долярчик написав:
... так ото, що ЖОДНОГО підпису і ЖОДНИХ документів касирка не просила! - взагалі, нічого не запрошували!!!
- просто вставила картку почекала трошки, витягнула і віддала!
.... тому Ви все правильно написали про те, що Я Вам, чи Ви мені можете дати картку..... набрати в кожному маркеті по пару банок ікри, розділити на двох....... - а тоді заявити: аяяй, вкрали картку злодії!
.... можна і взагалі, під вечір заявити про викрадення(бо і так смс не приходить, що була здійснена покупка)
А Вы проверьте ещё раз,если так же будет,то дайте потом карту другу,он затарится,а Вы потом в Сильпо со скаргой придёте и Вам по ИДЕЕ должны вернуть деньги,а друга объявят в розыск!Но уверен Вас со скаргой пощлют и денег никто не даст! P.S.Только что спросил у кассира сильпо и действительно ей дают карты,не требующие пина и она никакие документы и подписи не проверяет! Но есть карты,которые постоянно без пинкода,а есть,что при второй покупке на той же кассе требуют уже пинкод! Поэтому вторую покупку по этой карте нужно делать на другой кассе!
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bub-har
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