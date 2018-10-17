Додано: Чет 18 жов, 2018 18:23

bub-har написав: Долярчик написав: ... і Я так думаю(що тоді плакали мої грошенята) - і тут, потім, навіть, нікого не пошлеш нах, за "можна оскаржити і гроші повернуть!", бо всі зразу поховаються по кущах)) ... і Я так думаю(що тоді плакали мої грошенята) - і тут, потім, навіть, нікого не пошлеш нах, за "можна оскаржити і гроші повернуть!", бо всі зразу поховаються по кущах)) Уточнил ещё раз у кассира сильпо,так она сказала,что приходили такие и их посылали,мол следите за своими вещами и вовремя блокируйте карты! Это типа ваши проблемы,а не проблемы магазина! Вывод! Обналичить полюбасу не получится и если кто-то нашёл чужую карту,то надо сразу бежать отавариваться в ближайший магазин и если не пройдёт карта,то тупо сказать,что забыл пин и вежливо уйти! Уточнил ещё раз у кассира сильпо,так она сказала,что приходили такие и их посылали,мол следите за своими вещами и вовремя блокируйте карты! Это типа ваши проблемы,а не проблемы магазина! Вывод! Обналичить полюбасу не получится и если кто-то нашёл чужую карту,то надо сразу бежать отавариваться в ближайший магазин и если не пройдёт карта,то тупо сказать,что забыл пин и вежливо уйти!

при чем тут сильпо. вы что всерьез это узначали у кассира? которая в глаза не вижела эквайринговую инструкцию кассиравы подаете чарж бек в банк и все.при чем тут магазин. а МПС уже разбирается.в этом случае действет презумпция виновности. магазин должен доказать и его банк-экваер что платили именно вы - если оказывается что платили не вы - как минимум на чеке нет вашей подписи - то всё. С гарантийного депозита эквайера спишут деньги - он в свою очередь оштрафует торговуб точку.кассир может говорить вам что угодно.она хоть раз в глаза видела тут инструкцию кассира?вот например первая попавшаяся от укрсибапосмотрите что должна делать кассир при оплате .. если она єто не делает - єто ее проблемі и ее магазина.