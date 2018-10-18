Faceless
со слов кассира которая сначала чиркает магниткой а потом вставляет чип? раньшще многие так делали )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 жов, 2018 18:41
Faceless
со слов кассира которая сначала чиркает магниткой а потом вставляет чип? раньшще многие так делали )
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Додано: Чет 18 жов, 2018 18:48
IMPRINTER, оттуда:
Мои карты старше 3 мес. все нужно изъять походу
И заодно 99% карт "пересичных"
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Додано: Чет 18 жов, 2018 19:02
Вкладчик1234
я это привел пример к тому - что когда какая-то клуша кому-то рассказывает про то что она никогда в глаза не видела и не слышала, а что-то делает тока так потому что ей так сказала делать клава или люся не видя в глаза инструкции по эквайрингу ...
вот когда реально кто-то придет в карто доллярика и будет чарж-бэк она тогда узнает текст инструкции и вспомнит что ознакамливалась с ней. тут все серьезно на самом деле.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 19:21
Додано: Чет 18 жов, 2018 20:15
Дарую ще кілька свіжих безпрограшних ідей для організованого злочинного угрупування Долярчика і його друзів: після того, як кум отоварить вашу картку у АТБ, можна ще спалити вашу застраховану машину і заявити про пограбування на 2 трильйони доларів застрахованої квартири - на страхові виплати можна дочасно піти на пенсію. Схема 100% робоча і її неможливо розкрити (підказано охоронцем у АТБ, а АТБ знається на схемах).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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