RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7803780478057806
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:41

Faceless

со слов кассира которая сначала чиркает магниткой а потом вставляет чип? раньшще многие так делали )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35272
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5597 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:48

IMPRINTER, оттуда:
6.3. Вилучення ПК
6.3.1. Підставою для вилучення ПК є:
.....
- оригінальний зразок підпису розмитий або напівстертий, нанесено новий підпис;

...

ПАМ`ЯТАЙТЕ! За вилучення ПК, що вилучається за ознаками вказаними в п.6.3.1, гарантується винагорода.


Мои карты старше 3 мес. все нужно изъять походу :)
И заодно 99% карт "пересичных" :)
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6385
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4264 раз.
Подякували: 1473 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:02

Вкладчик1234

я это привел пример к тому - что когда какая-то клуша кому-то рассказывает про то что она никогда в глаза не видела и не слышала, а что-то делает тока так потому что ей так сказала делать клава или люся не видя в глаза инструкции по эквайрингу ...
вот когда реально кто-то придет в карто доллярика и будет чарж-бэк она тогда узнает текст инструкции и вспомнит что ознакамливалась с ней. тут все серьезно на самом деле.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35272
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5597 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:21

  MASolomko написав:Оплата карткою за допомогою безконтактної оплати можливо до 100 грн (mastercard) і 500 грн (Visa, з літа наступного року і mastercard).

я читал что по мастеру будет 300
Bosstone
 
Повідомлень: 934
З нами з: 21.04.10
Подякував: 541 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 20:15

Дарую ще кілька свіжих безпрограшних ідей для організованого злочинного угрупування Долярчика і його друзів: після того, як кум отоварить вашу картку у АТБ, можна ще спалити вашу застраховану машину і заявити про пограбування на 2 трильйони доларів застрахованої квартири - на страхові виплати можна дочасно піти на пенсію. Схема 100% робоча і її неможливо розкрити (підказано охоронцем у АТБ, а АТБ знається на схемах).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2437
З нами з: 18.08.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:21

"... а мораль басні така" -

1)...тут сидидить більшіть теоретиків, які ніколи з таким не стикались, від слова ВЗАГАЛІ!
2)...якщо хтось повірив деяким тутешнім, то цей "кримінал" можуть спробувати ризикові люди, а ми б тут з радістю їхні відгуки прочитали б!
3)...бідні касирки, полюбому на них все спишуть(за їхню халатність/неграмотність поводження з карткою)
4)....думаю, що якщо "нічого не зміниться", то ми ще почуємо від знайомих, як їхніми картками скористались, а банк і заклад в якому проходив платіж, спокійно послав їх нах!

"попереду - найцікавішше!" :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5038
З нами з: 19.10.15
Подякував: 239 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:43

  Долярчик написав:тут сидидить більшіть теоретиків

Ваши размышления из той же оперы! На моей работе приходили запросы от обслуживающего банка на расследования спорных транзакций - просили предоставить чеки и прочие подтверждения факта покупок. Например, кому-то "показалось", что он ничего у нас не покупал, а с него списали деньги... Если мы не предоставляем запрашиваемую информацию - спорная сумма списывается из новых поступлений по эквайрингу в бесспорном порядке.

Мораль басни такова, что ваши измышления уже даже не интересно читать, настолько они оторваны от реальности и основаны... Да ни на чём они не основаны!
Vorlon
 
Повідомлень: 6026
З нами з: 14.06.13
Подякував: 335 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:11

  Vorlon написав:
  Долярчик написав:тут сидидить більшіть теоретиків

Ваши размышления из той же оперы! На моей работе приходили запросы от обслуживающего банка на расследования спорных транзакций - просили предоставить чеки и прочие подтверждения факта покупок. Например, кому-то "показалось", что он ничего у нас не покупал, а с него списали деньги... Если мы не предоставляем запрашиваемую информацию - спорная сумма списывается из новых поступлений по эквайрингу в бесспорном порядке.

Мораль басни такова, что ваши измышления уже даже не интересно читать, настолько они оторваны от реальности и основаны... Да ни на чём они не основаны!

На мой взгляд все гораздо проще. МПС продумали и организовали нормальную схему борьбы со случаями оплаты ворованой картой. Естественно карты у посетителей данного форума воруют крайне редко. Вот и получается что подобного практическое опыта тут ни у кого нет. Могу ошибаться, но на мой взгляд у Долярчика же наблюдается явно не здоровый интерес к проведению мошеннической операции. Создаётся впечатление, что он собирает информацию как это провернуть. ИМХО не стоит на такое обращать внимания. Механизм защиты от воровства есть. В случае чего им воспользоваться можно. Но лучше следить за своими картами и не попадать в ситуации, когда надо что-то опротестовывать. Остальное все в этом флуде "от лукавого". ИМХО конечно ;)
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 919
З нами з: 20.03.15
Подякував: 30 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:48

... отак і живемо... ©

  Flamingo написав:интерес к проведению мошеннической операции. Создаётся впечатление, что он собирает информацию как это провернуть.

"Я - плякаль!"©)))
.... все ще простішше!
- Я просто перший раз стикнувся з такою ситуацією, що "пін-код не запросили"! - от і все!
- Я ТІЛЬКИ засумнівався у безпеці моїх коштів на картці" і ділов то"!

.... прочитавши тут відгуки..... сумніви мої не розвіялись!

...ну нічо, проїхали....
(просто, все як і завжди: думаєш, що тут сидять "професіонали", "гуру"..... - а тут, як і на кожній гілці "дітвора" зібралась)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5038
З нами з: 19.10.15
Подякував: 239 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7803780478057806
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Google Feedfetcher, Stringer, yuri1978 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62514)
19.10.2018 11:23
Лаунж Кей (25)
19.10.2018 11:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.