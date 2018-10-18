Faceless
со слов кассира которая сначала чиркает магниткой а потом вставляет чип? раньшще многие так делали )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 жов, 2018 18:41
Faceless
со слов кассира которая сначала чиркает магниткой а потом вставляет чип? раньшще многие так делали )
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Додано: Чет 18 жов, 2018 18:48
IMPRINTER, оттуда:
Мои карты старше 3 мес. все нужно изъять походу
И заодно 99% карт "пересичных"
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Додано: Чет 18 жов, 2018 19:02
Вкладчик1234
я это привел пример к тому - что когда какая-то клуша кому-то рассказывает про то что она никогда в глаза не видела и не слышала, а что-то делает тока так потому что ей так сказала делать клава или люся не видя в глаза инструкции по эквайрингу ...
вот когда реально кто-то придет в карто доллярика и будет чарж-бэк она тогда узнает текст инструкции и вспомнит что ознакамливалась с ней. тут все серьезно на самом деле.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 19:21
Додано: Чет 18 жов, 2018 20:15
Дарую ще кілька свіжих безпрограшних ідей для організованого злочинного угрупування Долярчика і його друзів: після того, як кум отоварить вашу картку у АТБ, можна ще спалити вашу застраховану машину і заявити про пограбування на 2 трильйони доларів застрахованої квартири - на страхові виплати можна дочасно піти на пенсію. Схема 100% робоча і її неможливо розкрити (підказано охоронцем у АТБ, а АТБ знається на схемах).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:21
"... а мораль басні така" -
1)...тут сидидить більшіть теоретиків, які ніколи з таким не стикались, від слова ВЗАГАЛІ!
2)...якщо хтось повірив деяким тутешнім, то цей "кримінал" можуть спробувати ризикові люди, а ми б тут з радістю їхні відгуки прочитали б!
3)...бідні касирки, полюбому на них все спишуть(за їхню халатність/неграмотність поводження з карткою)
4)....думаю, що якщо "нічого не зміниться", то ми ще почуємо від знайомих, як їхніми картками скористались, а банк і заклад в якому проходив платіж, спокійно послав їх нах!
"попереду - найцікавішше!"
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:43
Ваши размышления из той же оперы! На моей работе приходили запросы от обслуживающего банка на расследования спорных транзакций - просили предоставить чеки и прочие подтверждения факта покупок. Например, кому-то "показалось", что он ничего у нас не покупал, а с него списали деньги... Если мы не предоставляем запрашиваемую информацию - спорная сумма списывается из новых поступлений по эквайрингу в бесспорном порядке.
Мораль басни такова, что ваши измышления уже даже не интересно читать, настолько они оторваны от реальности и основаны... Да ни на чём они не основаны!
Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:11
На мой взгляд все гораздо проще. МПС продумали и организовали нормальную схему борьбы со случаями оплаты ворованой картой. Естественно карты у посетителей данного форума воруют крайне редко. Вот и получается что подобного практическое опыта тут ни у кого нет. Могу ошибаться, но на мой взгляд у Долярчика же наблюдается явно не здоровый интерес к проведению мошеннической операции. Создаётся впечатление, что он собирает информацию как это провернуть. ИМХО не стоит на такое обращать внимания. Механизм защиты от воровства есть. В случае чего им воспользоваться можно. Но лучше следить за своими картами и не попадать в ситуации, когда надо что-то опротестовывать. Остальное все в этом флуде "от лукавого". ИМХО конечно
Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:48
... отак і живемо... ©
"Я - плякаль!"©)))
.... все ще простішше!
- Я просто перший раз стикнувся з такою ситуацією, що "пін-код не запросили"! - от і все!
- Я ТІЛЬКИ засумнівався у безпеці моїх коштів на картці" і ділов то"!
.... прочитавши тут відгуки..... сумніви мої не розвіялись!
...ну нічо, проїхали....
(просто, все як і завжди: думаєш, що тут сидять "професіонали", "гуру"..... - а тут, як і на кожній гілці "дітвора" зібралась)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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